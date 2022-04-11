Ebru Gündeş evinde yakın aile dostlarına İftar yemeği verdi

Ebru Gündeş evinde yakın aile dostlarına İftar yemeği verdi

Dünyaca ünlü Micahaela astro katıldığı gecede sanat dünyasından kimsenin olmaması dikkat çekti. Davetden erkek ayrılan ünlü Astro kapıda gazeteciler olduğunun öğrenince arka kapıda kaçtı. Bir çok ünlü isimlerin ve politikacıların danışmanlığını yapan ulaslar arasın danışmanlık veren Micahella astor kendisine telefonla ulaştığımızda bazı sorularımıza cevap verdi.

Geçtiğimiz günlerde bir ödül törenin de ödül alırkan Rusya Devlet bakanı Putin’bin suikaste uğrayacağınısöylemesi üzerine bütün dikkatleri üstüne toplayan ünlü Astoralok “ Dünya bir çok sey artık

değişiyor doğa kendisinin gösterdi. Denizler kusuyor insanlar bir birlerine artık güvenmiyor hastalıklar virüsler çoğaldı ama tabii ki bu düzelecek bizler doğayı bu hale getirdik artık doğaya iyi bakmalıyız Amarika Başkanı zaten hasta durumu iyi değil ben kendimi Trap danişmanlığında yapıyorum Trap tekrar başa gelecek. İftar ilgili hiç konuşmayan ünlü Astrolog bir çok siyasetçinin

danışmanlığını yaptiği öğrenildi.