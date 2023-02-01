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Eski Manken ve Şarkıcı Yeşim Erçetin Amerika’da Göz Altına Alındı

Eski Manken ve Şarkıcı Yeşim Erçetin Amerika’da Göz Altına Alındı
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01 Şubat 2023 - 15:20
6 aylık birlikteliğin ardından geçtiğimiz yıl 31 Ocak’ta Fevzi Kardeseci ile nikah masasına oturan Yeşim Erçetin, Amerika’da eşi ile birlikte gözaltına alındı.

Şarkıcı ve manken Yeşim Erçetin geçtiğiiz yıl ocak ayında 6 ay aşk yaşadığı Fevzi Kardeseci ile Miami’de nikah masasına oturmuştu.

Amerika macerası kısa sürdü... Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin FBI’ın baskını ile gözaltına alındı! - Sayfa 2

Instagram sayfasında sık sık yeni hayatından fotoğraflar paylaşan Yeşim Erçetin’in mutluluğuna nazar değdi. Lüks yaşantısıyla dikkat çeken Erçetin’in Amerika macerası kısa sürdü.

Amerika macerası kısa sürdü... Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin FBI’ın baskını ile gözaltına alındı! - Sayfa 3

2. Sayfa’nın haberine göre; FBI, Yeşim Erçetin ve eşi Fevzi’nin yaşadığı eve kripto paralarda usulsüzlük suçlamasıyla şafak baskını düzenledi. Karı koca göz altına alındı.

Amerika macerası kısa sürdü... Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin FBI’ın baskını ile gözaltına alındı! - Sayfa 4

Üzerinde pijamalarla FBI aracına binen eski mankenin gözyaşlarına boğuldu.

Amerika macerası kısa sürdü... Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin FBI’ın baskını ile gözaltına alındı! - Sayfa 5

iddiaya göre; milyon dolarlık usülsüzlük Yeşim Erçetin’in banka hesapları üzerinden gerçekleşti.

Amerika macerası kısa sürdü... Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin FBI’ın baskını ile gözaltına alındı! - Sayfa 6

Pasaportuna el konulan, hala gözaltında bulunan Yeşim Erçetin’in 50 bin dolar kefaret bedeliyle serbest kalması gündemde.

 

Amerika macerası kısa sürdü... Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin FBI’ın baskını ile gözaltına alındı! - Sayfa 7

Yeşim Erçetin’in eski eşi Emre Matraş olayı öğrendikten sonra yalnız kalan 10 yaşındaki kızı Masal’ı apar topar İstanbul’a getirdi.

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