ASLI BEKİROĞLU VE FURKAN RIZA DEMİREL’DEN AŞK DOLU PAYDAŞIM: “BENİMKİSİ…”

ASLI BEKİROĞLU VE FURKAN RIZA DEMİREL’DEN ROMANTİK PAYDAŞIM: “BENİMKİSİ…”
Son dönemin popüler isimlerinden Aslı Bekiroğlu, sosyal medyadaki aşk dolu paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu, sevgilisi Furkan Rıza Demirel ile mutlu gözlerinin önüne sererken, paylaşımlarına “Benimkisi…” notunu düşerek aşkını ilan etti.
‘İnci Taneleri ‘‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’pr‘Kutsal Damacana 5: Zombi’ filmi
İkilinin sosyal medya paylaşımları büyük ilgi görüyor. Aslı Bekiroğlu, sevgilisini paylaşmaya doyamazken, Furkan Rıza Demirel de birlikte çektikleri neşeli pozları ardı ardına paylaşarak hayranlarından tam not aldı. Çiftin yaşamı ve enerjisi, takipçileri tarafından beğeniyle karşılanıyor.
Aşklarını göz önünde yaşamaktan çekinmeyen bu sevilen çift, sosyal medyada gündemde
Kaynak:https://www.medyaradar.net/