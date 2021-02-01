Kıyafetinden Dolayı Uçağa Alınmadı

“Bu nedenle cinsiyetinizden dolayı bir sınıfa ait olmadığımız bir ülkeye taşındım. Belki Türkiye tatil ya da seyahat için iyi ancak yaşamak için çok zor. Hiçbir şekilde kot şort giydiğim için tehdit edilmemeliyim. Kendinizle ilgili herhangi bir söz hakkına sahip değilseniz hayvandan ne farkınız kalır?”