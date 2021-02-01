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Kıyafetinden Dolayı Uçağa Alınmadı

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Kıyafetinden Dolayı Uçağa Alınmadı
26 views
08 Temmuz 2021 - 14:44
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Türk vücut geliştirme sporcusu Deniz Saypınar, kıyafetinin müstehcen bulunmasından dolayı uçağa alınmadığını ileri sürdü. Sosyal medya hesabından başına gelen durumu anlatan Saypınar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kıyafetinden dolayı uçağa alınmayan Türk sporcu gözyaşları içinde isyan etti! - Sayfa 1

Yakın bir zaman önce daha özgür olabilmek için Türkiye’den ABD’ye taşınan vücut geliştirme sporcusu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı hiç beklemediği bir olay yaşadı.

Kıyafetinden dolayı uçağa alınmayan Türk sporcu gözyaşları içinde isyan etti! - Sayfa 2

“ŞORT GİYDİM DİYE UÇAĞA ALMADILAR”

Texas Havalimanı’nda Miami’ye gitmek için havalimanına giden sporcu, kıyafetinin kışkırtıcı ve açık olduğu gerekçesiyle uçağa alınmadığını ileri sürdü.

Kıyafetinden dolayı uçağa alınmayan Türk sporcu gözyaşları içinde isyan etti! - Sayfa 3

1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından açıklama yapan Deniz Saypınar, şu ifadeleri kullandı:

Kıyafetinden dolayı uçağa alınmayan Türk sporcu gözyaşları içinde isyan etti! - Sayfa 4

“İslam ülkesinden taşındım çünkü kadınlar ikinci ya da üçüncü hatta sınıfsız bir şekilde yaşıyorlardı. Ancak burada da yine bu yaşanıyor. Kendimi gücenmiş hissediyorum. Beni Amerika Birleşik Devletleri’nde resmen ama resmen bu şortu giydiğim için almadılar uçağa.”

Kıyafetinden dolayı uçağa alınmayan Türk sporcu gözyaşları içinde isyan etti! - Sayfa 5

“Türkiye’de büyüdüm. Bu ülkede şeriat yok ancak İslam yanlısı bir ülke. Ben kadınım ve kadınlığımı göstermeyi seviyorum, Ne giyeceğimi bilecek kadar medeniyim.”

Kıyafetinden dolayı uçağa alınmayan Türk sporcu gözyaşları içinde isyan etti! - Sayfa 6

“Burada kadınlara, biseksüellere, translara ya da geylere yapılan baskı çok fazla. Burada işinizden ya da motivasyonunuzdan bahsetmiyorum, direkt olarak hayatınızdan bahsediyorum.”

Kıyafetinden dolayı uçağa alınmayan Türk sporcu gözyaşları içinde isyan etti! - Sayfa 7

“Bu nedenle cinsiyetinizden dolayı bir sınıfa ait olmadığımız bir ülkeye taşındım. Belki Türkiye tatil ya da seyahat için iyi ancak yaşamak için çok zor. Hiçbir şekilde kot şort giydiğim için tehdit edilmemeliyim. Kendinizle ilgili herhangi bir söz hakkına sahip değilseniz hayvandan ne farkınız kalır?”

Kıyafetinden dolayı uçağa alınmayan Türk sporcu gözyaşları içinde isyan etti! - Sayfa 8

İşte Deniz Saypınar’ın müstehcen bulunan o kıyafeti:

Kıyafetinden dolayı uçağa alınmayan Türk sporcu gözyaşları içinde isyan etti! - Sayfa 9
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