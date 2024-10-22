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‘Gözaltına alınması lazım’ Dilipak’ın Gülen sözleri AKP’lileri kızdırdı

‘Gözaltına alınması lazım’ Dilipak’ın Gülen sözleri AKP’lileri kızdırdı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Ekim 2024 - 9:12
FETÖ lideri Fethullah Gülen’in ölümünün ardından Abdurrahman Dilipak, sosyal medyada yaptığı paylaşım üzerine AKP’li isimlerden çok sert tepki aldı.

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