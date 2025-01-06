2025’İN GIDA SAHTEKARLARI AÇIKLANDI! DANA YERİNE AT VE EŞEK ETİ SKANDALI

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılının ilk gıda sahtekarları listesini açıkladı. Bakanlık, “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinden hile yapan firmaların isimlerini yayımladı. Listede yine mide bulandırıcı detaylar yer aldı. İşte dikkat çeken noktalar:

DANA YERİNE AT VE EŞEK ETİ

Antalya’da bir işletme, dana-kuzu köfte, dana parça et ve kıyma ürünlerinde at ve eşek eti kullandı. Bu skandal, listeye damgasını vurdu ve vatandaşların tepkisini çekti.

PEYNİRDE MANTAR İLACI

Kaydaş Gıda’nın “Cemalzede” markasına ait tam yağlı eritme peynirde Natamisin bulundu. Natamisin, genelde mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olarak biliniyor. Gıdalarda bu tür bir kimyasalın bulunması büyük bir endişe yarattı.

KAHVE VE ÇİKOLATADA İLAÇ ETKEN MADDESİ

“Viejo Resveratrol Mozambique” kahvesi ve “Bolld Extra” markalı çikolatada ilaç etken maddesi tespit edildi. Bu ürünlerin sağlık açısından ciddi risk taşıdığı açıklandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NIN HASSASİYETİ

Bakanlık, gıda güvenliğini sağlamak adına kontrolleri sıklaştırdığını ve gıdada hile yapan firmalara karşı ağır yaptırımlar uyguladığını belirtti. Vatandaşların, alışveriş yaparken güvendikleri markaları tercih etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: https://www.medyaradar.net/