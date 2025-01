PROF. DR. AHMET ERCAN’DAN İSTANBUL DEPREMİ ÇIKIŞI: “HER AN DEPREM OLACAK SÖYLEMLERİ BİLİM DIŞIDIR”

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası İstanbul depremiyle ilgili tartışmalara sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ercan, İstanbul’daki yapılaşmaya ve deprem tartışmalarına eleştiriler yöneltti.

Ercan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“25 yıldır İstanbul’da her an deprem olacak bilim dışı söylemlerini, neredeyse her gün söyleyerek, zenginler için kuzey ormanlarının yeni, lüks, pahalı yapılarla yok edildiğinin farkında mısınız? Yazık ettiniz İstanbul’a. Deprem yoksulun sorunudur.”