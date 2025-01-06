PROF. DR. AHMET ERCAN’DAN İSTANBUL DEPREMİ ÇIKIŞI: “HER AN DEPREM OLACAK SÖYLEMLERİ BİLİM DIŞIDIR”

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası İstanbul depremiyle ilgili tartışmalara sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ercan, İstanbul’daki yapılaşmaya ve deprem tartışmalarına eleştiriler yöneltti.

“DEPREM YOKSULUN SORUNUDUR”

Ercan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“25 yıldır İstanbul’da her an deprem olacak bilim dışı söylemlerini, neredeyse her gün söyleyerek, zenginler için kuzey ormanlarının yeni, lüks, pahalı yapılarla yok edildiğinin farkında mısınız? Yazık ettiniz İstanbul’a. Deprem yoksulun sorunudur.”

“MARMARA’DA KIRILMAK İÇİN YETERLİ GERGİNLİK YOK”

Ercan, Marmara’da büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunu ancak şu anda yer kabuğunun kırılmak için yeterli gerginliğe ulaştığına dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını belirtti.

“Kuzey Marmara’da bir gün deprem kuşkusuz olacak. Ancak günümüzde Marmara’da yer kabuğunun yeri kırmak için yeterli gerginliğe ulaştığının hiçbir bilimsel kanıtı yok.”

“TERS GÖÇ GÜDÜLENMELİ”

Ercan, İstanbul’da yoğun yapılaşma ve nüfus artışına da dikkat çekerek, bu durumun kentin yaşanabilirliğini olumsuz etkilediğini vurguladı:

“Her korkutucu yapılaşmayı, ayrıca kişi ile ulaşım yoğunluğunu körükler. Km2 başına 5300 kişinin yer aldığı İstanbul, yaşanmaz bir kente dönüştü. Ters göç güdülenmeli.”

UZMANLARDAN FARKLI GÖRÜŞLER

Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın açıklamaları, İstanbul’da büyük bir depremle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uzmanların görüşleri arasında farklılıklar olsa da, deprem gerçeğine karşı alınacak önlemlerin hızla artırılması gerektiği konusunda fikir birliği sürüyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net/