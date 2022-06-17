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Göğüs ucunu kalp emojisiyle kapatıp paylaştı! Melisa Şenolsun’dan olay sansür

Göğüs ucunu kalp emojisiyle kapatıp paylaştı! Melisa Şenolsun’dan olay sansür
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17 Haziran 2022 - 13:29

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Melisa Şenolsun, iddialı kıyafetiyle bir davete katıldı. Transparan bir sütyen tercih eden oyuncu, frikik vermemek için göğüs ucunu emoji ile kapattı.

Göğüs ucunu kalp emojisiyle kapatıp paylaştı! Melisa Şenolsun'dan olay sansür - Sayfa 1

Atiye ve Masumlar Apartmanı dizilerindeki başarısıyla adından söz ettiren 25 yaşındaki Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve kıyafet tercihleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Göğüs ucunu kalp emojisiyle kapatıp paylaştı! Melisa Şenolsun'dan olay sansür - Sayfa 2

GÖĞÜS UCUNU KAPATTI

Dün bir iç çamaşır markasının davetine katılan Şenolsun, iddialı tercihiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Göğüs ucunu kalp emojisiyle kapatıp paylaştı! Melisa Şenolsun'dan olay sansür - Sayfa 3

Bu zamana kadar katıldığı törenlerdeki dekolteli kıyafetleriyle çok konuşulan oyuncu, son olarak transparan bir sütyen tercih etti.

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Göğüs ucunu kalp emojisiyle kapatıp paylaştı! Melisa Şenolsun'dan olay sansür - Sayfa 4

Deniz kenarında peş peşe pozlar veren oyuncu, bir karede frikik vermemek için göğüs ucunu siyah kalp emojisi ile kapattı.

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Göğüs ucunu kalp emojisiyle kapatıp paylaştı! Melisa Şenolsun'dan olay sansür - Sayfa 5

Instagram’da 1,2 milyon takipçisi bulunan genç oyuncunun paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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Göğüs ucunu kalp emojisiyle kapatıp paylaştı! Melisa Şenolsun'dan olay sansür - Sayfa 6

İşte Melisa Şenolsun’un o paylaşımları…

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Göğüs ucunu kalp emojisiyle kapatıp paylaştı! Melisa Şenolsun'dan olay sansür - Sayfa 7
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Göğüs ucunu kalp emojisiyle kapatıp paylaştı! Melisa Şenolsun'dan olay sansür - Sayfa 8
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Göğüs ucunu kalp emojisiyle kapatıp paylaştı! Melisa Şenolsun'dan olay sansür - Sayfa 9
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Göğüs ucunu kalp emojisiyle kapatıp paylaştı! Melisa Şenolsun'dan olay sansür - Sayfa 10
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Göğüs ucunu kalp emojisiyle kapatıp paylaştı! Melisa Şenolsun'dan olay sansür - Sayfa 11
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Göğüs ucunu kalp emojisiyle kapatıp paylaştı! Melisa Şenolsun'dan olay sansür - Sayfa 12
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Göğüs ucunu kalp emojisiyle kapatıp paylaştı! Melisa Şenolsun'dan olay sansür - Sayfa 13
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Göğüs ucunu kalp emojisiyle kapatıp paylaştı! Melisa Şenolsun'dan olay sansür - Sayfa 14
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Göğüs ucunu kalp emojisiyle kapatıp paylaştı! Melisa Şenolsun'dan olay sansür - Sayfa 15
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Göğüs ucunu kalp emojisiyle kapatıp paylaştı! Melisa Şenolsun'dan olay sansür - Sayfa 16
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Göğüs ucunu kalp emojisiyle kapatıp paylaştı! Melisa Şenolsun'dan olay sansür - Sayfa 17
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Göğüs ucunu kalp emojisiyle kapatıp paylaştı! Melisa Şenolsun'dan olay sansür - Sayfa 18
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Göğüs ucunu kalp emojisiyle kapatıp paylaştı! Melisa Şenolsun'dan olay sansür - Sayfa 19
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Göğüs ucunu kalp emojisiyle kapatıp paylaştı! Melisa Şenolsun'dan olay sansür - Sayfa 20
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Göğüs ucunu kalp emojisiyle kapatıp paylaştı! Melisa Şenolsun'dan olay sansür - Sayfa 21
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Göğüs ucunu kalp emojisiyle kapatıp paylaştı! Melisa Şenolsun'dan olay sansür - Sayfa 22

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