Göğüs ucunu kalp emojisiyle kapatıp paylaştı! Melisa Şenolsun’dan olay sansür

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Melisa Şenolsun, iddialı kıyafetiyle bir davete katıldı. Transparan bir sütyen tercih eden oyuncu, frikik vermemek için göğüs ucunu emoji ile kapattı.

Atiye ve Masumlar Apartmanı dizilerindeki başarısıyla adından söz ettiren 25 yaşındaki Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve kıyafet tercihleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

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GÖĞÜS UCUNU KAPATTI Dün bir iç çamaşır markasının davetine katılan Şenolsun, iddialı tercihiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Bu zamana kadar katıldığı törenlerdeki dekolteli kıyafetleriyle çok konuşulan oyuncu, son olarak transparan bir sütyen tercih etti.

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Deniz kenarında peş peşe pozlar veren oyuncu, bir karede frikik vermemek için göğüs ucunu siyah kalp emojisi ile kapattı.

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Instagram’da 1,2 milyon takipçisi bulunan genç oyuncunun paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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İşte Melisa Şenolsun’un o paylaşımları…

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