Johansson’dan 14,8 Milyar Dolarlık Gişe Rekoru

Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, yeni filmi “Jurassic World: Rebirth” ile gişe tarihine geçti. Film, dünya genelinde 318 milyon dolar hasılat yaparak Johansson’ın kariyer gişe gelirini 14,8 milyar dolar seviyesine taşıdı. Bu başarıyla birlikte Johansson, dünyanın en çok gişe yapan başrol oyuncusu unvanını kazandı.

Daha önce bu unvan, Marvel sinematik evreninin önemli isimlerinden Samuel L. Jackson ve Robert Downey Jr. gibi yıldızlara aitti. Johansson, sadece 36 filmde rol alarak Jackson’ın 71 ve Downey Jr.’ın 45 filmlik kariyerlerini geride bırakmayı başardı.

Johansson’ın bu başarıyı elde etmesinde Marvel yapımlarındaki Black Widow karakterinin büyük payı bulunuyor. Özellikle Avengers serisi, oyuncunun gişe başarısını ciddi oranda artırdı.

Yeni Jurassic World filmi “Rebirth”te Johansson, dinozorlarla mücadele edilen gizli bir adada görev yapan Zora Bennett karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Filmdeki performansı ve gişe başarısı, aktris için önemli bir dönüm noktası oldu.

Johansson’ın yer aldığı diğer gişe filmleri arasında The Jungle Book (951 milyon $), Sing (634 milyon $) ve Lucy (457 milyon $) gibi yapımlar da bulunuyor.

Bu son gelişmeyle birlikte Scarlett Johansson, sinema tarihinin en büyük gişe başarısına sahip başrol oyuncusu olarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.