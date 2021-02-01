İlyas Tetik Hakkında Şok Eden İddialar!

Keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik’in intiharı hala tartışılırken ortaya atılan son iddialar ‘yok artık’ dedirtti. Bülent Ersoy’un ‘olayın benimle ilgisi yok’ açıklamasının ardından temizmagazin.com internet sitesinde yer alan haber şok etti.

‘VURGUN’ İDDİASI

İlyas Tetik çok büyük miktarda para toplayıp vurgun yapmış.

Halk arasında genel olarak “saadet zinciri” ya da “çiftlikbank vurgunu” olarak nitelenen şekilde, İlyas Tetik kendisini tanıyanlardan ve onların yakın çevrelerinden, tüm birikimlerini alarak, “kar ortağı” olmayı teklif etmiş!

Paralarını bankaya yatırarak ya da başka bir şekilde değerlendirdiklerinde daha az getirisi olduğunu fark eden kişiler de daha fazla para kazanmak uğruna, “abi” dedikleri İlyas Tetik’in eline tüm birikimlerini bırakmışlar!

‘TOPTAN GIDA İŞİ YAPIYORUM’ DEMİŞ

İlyas Tetik, kendisini tanıyanlardan ve onların da çevrelerinden “Toptan gıda işi yaptığını belirterek” para toplamış! Bu kişilere ise vaad ettiği, “her ay düzenli bir ödeme.” Kısacası kar ortaklığı.

O belge ve beyanlara göre; 130 bin TL parasını aldığı kişiye ayda 5 bin TL ödeme gerçekleştirmiş, 500 bin TL ve üstü ödeme aldığı kişiye de 20 bin TL üzerinde her ay düzenli ödeme gerçekleştirmiş. Banka faizinden daha çok para kazanan vatandaşlar da paralarını “iyi ve güvenilir insan” olarak gördükleri İlyas Tetik’in eline bırakmışlar.

İşte belgeler:

İlyas Tetik’in düzenli olarak WhatsApp’ından attığı mesajlardan:

Banka dekontları ve senetlerden birkaçı:

İlyas Tetik’e elindeki parasının tamamını veren S.Ç. olayı şöyle özetliyor:

İlyas Tetik, intiharından yaklaşık 2 ay önce, düzenli olarak gerçekleştirdiği ödemeleri aksatmaya başlıyor.

Bunu da Tetik’e parasını kaptıran bir başka kişiden öğreniyoruz.

M.Y. yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “İlyas Tetik’i 10 yıldır tanıyorum. 3 sene önce ‘kuru gıda alıyorum toptancılara satıyorum birikimin varsa sana da iyi olur’ dedi. 20 bin TL verdim. Karımı aldım. Geliyor nasılsa kar payım dedim. Ardından 100 bin ve 150 bin TL daha verdim. Gününde getiriyordu faizi. Teyzemin de 450 bin TL’sini getirdim. 2 ay önce 120 ton pirinç var, pandemiden satamıyoruz, satalım paranı getireceğim diyerek aksama başladı. Ölmeden önce bana aylık 35 bin TL vermesi gerekirken 6 bin TL getirdi. Ölümünden sonra elimdeki senetleri aldım, hanımına getirdim, hanımı ‘vallahi billahi haberim yok’ diyor. İlyas Tetik ise bana bir şey olursa hanıma gidersin o her şeyi biliyor” demişti.

Görgü tanıkları ve İlyas Tetik’e para kaptıran 100’den fazla kişi olduğu bilgisine ulaştık.

Pek çoğuyla görüşme gerçekleştirdik.

Ulaştığımız bilgilere göre, dolandırılan kişiler şu anda önce İlyas Tetik’in kapısını çalıp “halimiz ne olacak” diyerek ailesiyle görüşüyorlar, ardından da polise ya da savcılığa başvuracaklar.

İlyas Tetik paraları senet karşılığı almış.

O senetlerden bazıları:

17 TRİLYON PARADAN BAHSEDİLİYOR

17 trilyondan daha fazla bir para toplandığından bahsedilirken, asıl para tutarının ne kadar olduğu, bu paralara ne olduğu, İlyas Tetik’in bu parayı başkalarıyla mı paylaştığı, intihara neden sürüklendiği ise henüz gizliliğini koruyor.

Muhtemelen önümüzdeki günlerde olay açıklığa kavuşacaktır. Polis ve savcıların bu büyük olayla şikayet olmasa bile ilgileneceğini tahmin ediyoruz.