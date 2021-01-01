Acun Ilıcalı’dan Meryem Uzerli hamlesi! Teklif götürdü…

Acun Ilıcalı’dan Meryem Uzerli hamlesi! Teklif götürdü…

Uzun zamandır iki çocuğuyla birlikte Berlin’de yaşayan Meryem Uzerli, hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre Acun Ilıcalı, Uzerli’ye teklif götürdü.

Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra rol aldığı dizilerde istediği başarıyı yakalayamayan Meryem Uzerli, bir süredir iki çocuğuyla birlikte Almanya’da yaşıyor. Çeşitli projeler için Türkiye’ye gelen Meryem Uzerli hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

MERYEM UZERLİ YETENEK SİZSİNİZ PROGRAMINDA

Acun Ilıcalı ile de görüşme halinde olduğu ortaya çıkan ünlü oyuncu hayranlarına büyük sürpriz yapacak. İddiaya göre Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında Meryem Uzerli de yerini alacak. Bu yarışmanın ertelendiği ama gelecek aylarda gündeme yeniden geleceği belirtiliyor.

Meryem Uzerli’nin farklı projeler için de görüşme halinde olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde ise yapımcı Timur Savcı’nın sözleri ile gündeme geldi.

Muhteşem Yüzyıl devam ederken aniden ayrılan ve tükenmişlik sendromuna yakalandığını belirten oyuncunun bu tavrını ekip arkadaşlarına karşı saygısızlık olarak nitelendiren Timur Savcı, ayrıca şımarıklık yaptığını da belirtmişti.