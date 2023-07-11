Gizli toplantıda tüyler ürperten emir! ‘Zelenskiy’nin kellesini getir’

Paralı asker grubu Wagner’in isyan başlattığı isyan 24 saatte sonlandırılmıştı. Putin’in yakın müttefiki olarak bilinen Wagner lideri Yevgeny Prigojin, isyan sonrasında ortadan kaybolmuş, kaynaklar Belarus’a gittiğini söylemişti. Ancak Kremlin’den yapılan açıklamada Prigojin’in Moskova’ya geldiği ve burada Putin’le gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıkmıştı. Toplantının tüyler ürperten konusu ifşa oldu.

Derleyen: Mine Bozkurt | 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlatılan işgalde paralı asker grubu Wagner, Rusya’nın en büyük silahlarından biri olmuştu. Wagner’in başındaki isim, Rus Lider Vladimir Putin’in uzun yıllar tanıdığı ve bir dönem onun özel aşçılığını yapan Yevgeny Prigojin’di. Prigojin önderliğindeki Wagner, Ukrayna’da Rus ordusundan daha fazla başarı elde etti. Ancak bu başarılar, Rus ordusu ile arasında anlaşmazlıklara neden oluyordu. Böylece Prigozhin ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında bir çekişme meydana geldi.

İddialara göre Şoygu, Wagner’i zayıflatmak için mühimmat göndermiyor, Prigojin de çektiği videolarda Şoygu’yu hedef alıyordu. Şubatta beklenen mühimmat gecikti, mayıs ayında ise tamamen kesildi.

PUTİN’İN AŞÇISI

Rus askeri uçaklarının Wagner birliklerine füze saldırısı düzenlemesi ve çok sayıda Wagner askerini öldürmesi bardağı taşıran son damla oldu. Prigojin, Şoygu’yu cezalandırmak amacıyla silahlı bir isyan başlattı. Aldıkları emirle ilk önce Voronezh’e giren Wagner, Rostov şehrine doğru ilerledi. Moskova’ya 200 kilometre kala Wagner birliklerinin başlattığı isyan sona erdi.

Sergey Şoygu (sağda)

İSYANDAN 5 GÜN SONRA GİZLİ GÖRÜŞME

Yaşanan isyan sonrası Wagner lideri Prigojin’in nerede olduğu hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Prigojin’in Belarus’a sürgüne gönderildiği açıklanmıştı. Ancak Kremlin’den yapılan açıklamada isyandan sonra Prigojin’in Moskova’ya gelip Putin’le gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıktı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, 29 Haziran’da Prigojin ile görüştüğünü doğruladı. Bu görüşme, isyandan 5 gün sonra gerçekleşti. Putin’in darbe girişimininden önceden haberi olan üst düzey komutanları tasfiye etmeye başladığı belirtildi. Ancak isyan sonrası televizyonda halka seslenen Putin, Prigojin’in adını vermeden ona ‘hain’ olarak hitap etmişti.

ZELENSKİY’E SUİKAST

Putin’in isyan sonrası görüşmeyi kabul etmesinin ardında ürkütücü bir emrin yattığı iddia ediliyor.

Novaya Gazeta’nın Nobel ödüllü gazetecisi Dmitry Muratov, Prigojin’in yeniden Putin’in gözüne girebilmek için büyük bir vahşete imza atabileceğini öne sürüp şu ifadeleri kullandı:

“Prigojin, Putin’den af dilemeyebilir. Ancak Rusya’nın çıkarları için büyük bir vahşet yapabilir. Zelenskiy’e suikast düzenleyip kellesini Kremlin’e getirebilir.”

Geçen hafta Prigojin’in malikanesine düzenlenen baskında Wagner liderinin düşmanlarına ait olduğu belirtilen kesik baş tablosu dikkat çekmişti.

Malikanede ayrıca Prigojin’in kılık değiştimesini sağlayan peruklar, kıyafetler ve yüklü miktarda silah mühimmatı bulundu.