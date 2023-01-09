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Georgina’dan Arabistan’da olay yaratacak pozlar!

Georgina’dan Arabistan’da olay yaratacak pozlar!
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09 Ocak 2023 - 16:13
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr’a transfer olan Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’in mini elbisesiyle verdiği pozları sosyal medyada gündem oldu.

Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr’a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez iddialı pozlarıyla gündem oldu.

Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar! Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor - Sayfa 2

GEORGİNA’DAN İDDİALI POZLAR

Tüm zamanların en çok konuşulan transferine imza atan Cristiano Ronaldo ve ailesinin Suudi Arabistan’a nasıl ayak uyduracağı merak uyandırırken sevgilisinin instagram pozları dikkat çekti.

Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar! Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor - Sayfa 3

MİNİ ELBİSESİYLE SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Cristiano Ronaldo ile 2016 yılından bu yana aşk yaşayan ünlü model Georgina, birbirinden iddialı paylaşımlarıyla sosyal medyada binlerce beğeni alıyor.

Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar! Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor - Sayfa 4

Ronaldo’nun sevgilisi Rodriguez, bu kez Arabistan’da verdiği pozlar ile gündeme geldi.

Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar! Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor - Sayfa 5

İşte Georgina’nın o paylaşımları:

Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar! Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor - Sayfa 6
Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar! Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor - Sayfa 7
Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar! Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor - Sayfa 8
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