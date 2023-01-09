Georgina’dan Arabistan’da olay yaratacak pozlar!

Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr’a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez iddialı pozlarıyla gündem oldu.
GEORGİNA’DAN İDDİALI POZLAR
Tüm zamanların en çok konuşulan transferine imza atan Cristiano Ronaldo ve ailesinin Suudi Arabistan’a nasıl ayak uyduracağı merak uyandırırken sevgilisinin instagram pozları dikkat çekti.
MİNİ ELBİSESİYLE SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Cristiano Ronaldo ile 2016 yılından bu yana aşk yaşayan ünlü model Georgina, birbirinden iddialı paylaşımlarıyla sosyal medyada binlerce beğeni alıyor.
Ronaldo’nun sevgilisi Rodriguez, bu kez Arabistan’da verdiği pozlar ile gündeme geldi.
İşte Georgina’nın o paylaşımları: