Kayıt Dışı Toplantı: Türkiye’yi mi Kurtardılar, Mezgit mi Yediler?

Bazen öyle sofralar kurulur ki, masadakiler kadar sandalyeler de tarihe tanıklık eder. Geçtiğimiz günlerde

Beykoz’da bir balık restoranında düzenlenen “kayıt dışı toplantı” da işte tam böyle bir sofraya ev sahipliği yaptı.

Masada kim mi vardı?

Buyurun kadroya bakın:

CHP’nin eski İstanbul İl Başkanı, cesur çıkışlarıyla tanınan Canan Kaftancıoğlu,

Türk sinemasının kaşları ayrı, karizması ayrı çatık efsanesi Kadir İnanır,

Ve müzik dünyasının boyu küçük, sesi büyük, lafı hiç kimseden esirgemeyen kraliçesi Minik Serçe Sezen Aksu.

Evet evet, yanlış duymadınız. Üçü bir araya geldi. Üstelik balıkçıda!

Bu kadar güçlü ismin aynı masaya oturması, doğal olarak hem kafalarda soru işareti, hem magazincilerin gözünde yıldız geçidi etkisi yarattı.

Balık mıydı bahane, Türkiye mi şahane?

Sözde sadece “balık yemek” için bir araya geldiler. Hani şöyle “Uzun zamandır görüşememiştik, hasret

Giderelim” tarzında klasik dost buluşması. Ama canım, bu üçlü bir araya gelip sadece levrek mi konuşur?

Hadi oradan.

Restoran yetkilileri bile geceye şaşkınlıkla tanıklık etmiş. Hatta konuşulanlara kulak vermemek için

ellerinden geleni yapmışlar ama “Türkiye’yi nasıl kurtarırız?” sorusu bir ara mutfağa kadar sızmış.

Duyduk ki, garsonlar kendi aralarında “abi yoksa yeni bir ittifak mı kuruluyor?” diye fısıldaşmış.

Mekân da sağ olsun, ünlülerimize jest üstüne jest yapmış. Normalde 23.00’te kapanan restoran, bu özel gece için neredeyse sabaha kadar açık kalmış. Garsonlar çayları tazeleyip durmuş. Bulaşıkçılar kuliste alkış beklemiş. Türkiye’nin kaderi belki de o masada yeniden yazıldı, kim bilir?

Kadir Bey’in Balık Sözü, Sezen’in Serzenişi

Bu buluşmanın perde arkasında da duygusal bir hikâye var. Meğer Kadir İnanır uzun süredir sağlık

sorunlarıyla boğuşuyormuş ve Canan Hanım da kendisine bir balık sözü vermiş. Dediğini de yapmış.

Masadaki balıklar kadar samimiyet de közde pişmiş.

Sezen Aksu ise her zamanki gibi sivri dili ve yumuşak kalbiyle geceye damga vurmuş. “Ben zaten artık

Konuşmuyorum ama konuşunca da bomba olur” dediği iddia ediliyor. Kim bilir hangi şarkının sözleri çıktı o sofrada?

Sonuç: O Masada Mezgit Değil, Memleket Konuşuldu

Kayıt dışı dedik ama o masadan çıkanlar, kulislerde kayıt üstü konuşuluyor. Sanat dedik, siyaset çıktı.

Balık dedik, memleket meseleleri döküldü. Gecenin sonunda kim ne yedi, kim ne dedi bilinmez ama

Türkiye’nin kaderi belki de Beykoz’da, limonlu roka salatasının gölgesinde çizildi.

Yine de biz her ihtimale karşı, o restoranın duvarlarına mikrofon takılmadığından emin olalım. Çünkü bazı sofralar sadece doymak için değil, doyurmak için kurulur. Hele ki içinde Kadir İnanır varsa, o masa zaten kendiliğinden film sahnesi olur.

Dizi Bombası: Şener Şen Aşiretin Reisi mi Oluyor?

Bu esnada başka bir köşede, başka bir bomba daha patladı. Ünlü yapımcı Mustafa Oğuz yeniden

Sahalara dönüyormuş. Dedikodulara göre, İstanbul ve Urfa’da çekilecek yeni bir aşiret dizisi hazırlığında.

Başrol belli değilmiş ama kulağıma gelen en sağlam bilgi şu: Şener Şen ismi masada!

Yani, düşünsenize… Türkiye’de aşiret dizisi çekiliyor ve başrolde Şener Şen var. Bu, Türk televizyon

tarihinin “Kibar Feyzo’dan sonra Urfa’ya dönüşü” olabilir. Urfalılar da Şener Şen’i zaten bağrına basmış, adam neredeyse fahri hemşehri.