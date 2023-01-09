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Bennu Gerede’nin olay yaratan paylaşımı!

Bennu Gerede’nin olay yaratan paylaşımı!
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09 Ocak 2023 - 16:06
Fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede sosyal medya hesabından bir takipçisinin sorusu üzerine “Parlamamı ve ışık saçmamı sağlayan nedir” sorusuna yanıt verdi. Paylaştığı fotoğrafla soruyu cevaplayan Gerede, “Her gün kendimize orgazm vermekten daha ilahi bir hediye var mı?” dedi.

Fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede sosyal medya hesabından bir takipçisinin sorusu üzerine “Parlamamı ve ışık saçmamı sağlayan nedir” sorusuna yanıt verdi. Paylaştığı fotoğrafla soruyu cevaplayan Gerede, “Her gün kendimize orgazm vermekten daha ilahi bir hediye var mı?” dedi.

Bennu Gerede'nin olay yaratan paylaşımı! Yatak odası sırrını açıkladı - Sayfa 2

Ünlü oyuncu Bennu Gerede Instagram hesabından neden ışıldadığını açıkladı. Gerede, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Bennu Gerede'nin olay yaratan paylaşımı! Yatak odası sırrını açıkladı - Sayfa 3

“Veya parlamamı ve ışık saçmamı sağlayan nedir?

Bennu Gerede'nin olay yaratan paylaşımı! Yatak odası sırrını açıkladı - Sayfa 4

Şimdiye kadar 1000 kez söyledim ve tekrarlayacağım: SEX yapmak, sağlıklı bir zihin, beden ve ruhu korumada son derece önemlidir. Çoğu insan ne yazık ki “seks yapmayı” utanç verici ve tabu olarak görüyor.

Bennu Gerede'nin olay yaratan paylaşımı! Yatak odası sırrını açıkladı - Sayfa 5

Dolu dolu yaşayın ve cinsel zevkle ilgili tüm utancınızı veya blokajlarınızı serbest bırakın. Her gün kendimize orgazm vermekten daha ilahi bir hediye var mı? Bunun için bir partnere ihtiyacınız yok, kişisel zevki kendiniz uygulayın.

Bennu Gerede'nin olay yaratan paylaşımı! Yatak odası sırrını açıkladı - Sayfa 6

“Nevrotik hastalarda yanlış olan tek bir şey vardır: tam ve tekrarlanan cinsel tatmin eksikliği” – Wilhelm Reich”

 

Bennu Gerede'nin olay yaratan paylaşımı! Yatak odası sırrını açıkladı - Sayfa 7

İŞTE O PAYLAŞIM…

Bennu Gerede'nin olay yaratan paylaşımı! Yatak odası sırrını açıkladı - Sayfa 8
Bennu Gerede'nin olay yaratan paylaşımı! Yatak odası sırrını açıkladı - Sayfa 9
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