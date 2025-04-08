Şeyma Subaşı’nın Son Paylaşımı Olay Oldu!

Ünlü fenomen ve Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı, Miami’den yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medya hesaplarında sıkça yer verdiği cesur pozlarla dikkat çeken Subaşı, bu kez de üstsüz denize girdiği anlarla olay oldu.Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla yine dikkatleri üzerine çeken Şeyma Subaşı, denize üstsüz girdiği bir anı takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafın altına anlamlı bir not ekleyerek, “Sakin görünmek zorunda değilsin, sadece değerli hissedebilmek için” ifadelerini kullandı.Ancak Subaşı’nın cesur paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Pek çok kişi, üstsüz pozunu eleştirirken, bazıları ise Subaşı’nın kendine güvenen tavırlarını savundu. Sosyal medyada yankı uyandıran bu paylaşım, takipçilerinden ve eleştirmenlerden çeşitli yorumlar aldı.Şeyma Subaşı’nın bu tarz cesur paylaşımları, daha önce de sıklıkla gündem olmuştu. Miami’deki yaşamına dair yaptığı paylaşımlar, hem destekçilerinden hem de eleştirmenlerinden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Subaşı’nın sosyal medyadaki özgür tavırları, onu yine gündemin ilk sıralarına taşıdı.Kaynak: www.ensonhaber.com