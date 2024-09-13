Gençlerin 3’te 1’i ne okuyor ne de çalışıyor

Türkiye’de eğitim ve ekonomi can çekişiyor. Simit çay hesabıyla 4 kişilik bir ailenin gideri, asgari ücretin yüzde 53’ü yapıyor. Diğer taraftan Türkiye’de gençlerin 3’te 1’i ne okuyor ne de çalışıyor.

3 ÖĞÜN SİMİT ÇAY EMEKLİ MAAŞININ YÜZDE 72’Sİ

İstanbul’da derme çatma bir evde dahi en düşük kiranın 15 bin TL’yi bulurken ev sahibi asgari ücretli ve emekliler için de karınlarını doyurmak büyük bir problem. Kaba bir hesap yaptığımızda 4 kişilik bir aile, 3 öğün simit çay yiyip içse aylık ortalama masrafları 9 bin TL. Bu tutar asgari ücretin % 52.93’ü, en düşün emekli maaşının ise % 72’si.

YETİŞKİNLERİN YÜZDE 30’U LİSE MEZUNU DAHİ DEĞİL

Diğer taraftan Türkiye eğitimde de her geçen gün geriye gidiyor. OECD tarafından açıklanan “Bir Bakışta Eğitim” raporuna göre, lise ve üniversite mezunları bazında en düşük istihdam oranına sahip ülke Türkiye oldu. 25-34 yaş arası yetişkinlerin yüzde 30’u lise mezunu dahi değil. Raporda bu oranın 2016’da yüzde 45 olduğu belirtiliyor.

GENÇLERİN 3’TE BİRİ NE ÇALIŞIYOR NE OKUYOR

18-24 yaş aralığında ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı yüzde 31,1. Bu kategoride kadınların oranı yüzde 41,4, erkeklerin oranı ise yüzde 21,4. 15-19 yaş aralığında eğitime katılım oranı ise yüzde 73.