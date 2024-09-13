Sıla bebek olayında şok detay

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde annesi tarafından hastaneye götürülen 2 yaşındaki Sıla bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edildi. Bu olay üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5’e çıktı. Cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan bebeğin annesi B.Y. ile komşularının 13 ve 14 yaşındaki çocuklarının ardından, kadının dini nikahla birlikte yaşadığı S.Ö. (33) ve komşusu K.A. (35) da tutuklandı.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, annenin pavyonda çalıştığı ve bebeğin babasının kim olduğunun belli olmadığı öğrenildi. Cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülenlerin de ailelerinin olmadığı ve günlük işlerde, bazen de pavyonlarda çalıştıkları belirtildi.

İSTİSMAR VE DARP İDDİALARI

Annenin yanındaki adamın bebeğe istismarda bulunup bulunmadığının henüz tespit edilemediği, ancak bebeğin darp edilmesine ilişkin ifadelerde “Bebek iki defa yere düştü” denildiği öğrenildi.

HASTANEYE “UYANMIYOR” DİYE GETİRİLDİ

Olayla ilgili soruşturmada, anne B.Y.’nin olay 5 Eylül’de gerçekleşmesine rağmen vücudunda darp izleri bulunan 2 yaşındaki kızı Sıla’yı “uyanmadığını” belirterek 3 gün sonra Malkara Devlet Hastanesi’ne götürdüğü ortaya çıktı. Minik Sıla’yı muayene eden doktor, bebeğin genital bölgesinde morluklar görmesi üzerine durumu polise bildirdi ve soruşturma başlatıldı.

DURUMU CİDDİ

Malkara Devlet Hastanesi’nden beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edilen ve burada beyin ameliyatı geçiren Sıla bebeğin durumunun stabil ancak ciddi olduğu belirtildi.

ANNE B.Y.’NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında tutuklanan anne B.Y., savcılıkta verdiği ifadede, “5 Eylül’de komşularının oğlu K.A.’nın makarna yaptıklarını belirterek kendilerini yemeğe davet ettiğini” söyledi.