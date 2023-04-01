Sosyal Medyanın Gözdesi

Nur Kübra Yıldız, 29 Nisan 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir ve günümüzde 29 yaşındadır. Hayatını İstanbul’da sürdüren Nur Kübra Yıldız, güzellik önerileriyle sosyal medyada popülerlik kazanmıştır. Modayı yakından takip eden Yıldız, sosyal medyada özgün stili nedeniyle büyük beğeni toplamaktadır. Instagram’da nnurkbrayldz kullanıcı adıyla paylaşımlarını sürdüren Nur Kübra Yıldız’ın bu platformda 59.1K takipçisi bulunmaktadır.

Mankenlik ve model olarak kariyer yapmanın yanı sıra sosyal medya fenomeni olarak da tanınan Nur Kübra Yıldız, birçok yapımcının oyunculuk tekliflerini reddetmiş ve kendisinin değil, erkek kardeşinin oyuncu olmasını istemiştir. Güzellik merkezinde stilistlik yapan ve makyaj markalarını sosyal medyada tanıtan Yıldız, büyük ilgi görmektedir.