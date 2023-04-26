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TOGG CEO’su teslimat için tarih verdi: “Gecikme yok”

TOGG CEO’su teslimat için tarih verdi: “Gecikme yok”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Nisan 2023 - 11:24
Togg CEO’su Gürcan Karakaş, nisan ayının ortasında kullanıcılara teslim edilecek araçlarda yaşanan gecikmeyle ilgili sorulara yanıt verdi.

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