GELENEKSEL PERPA İFTARI İTO BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ VE PERPA ESNAFININ YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

İFTAR DAVETİNE 700 KİŞİ KATILDI

Perpalılar PERPA iftarında buluştu. Geleneksel Perpa İftarı, PERPA Ticaret Merkezi A ve B Blok Yönetimleri tarafından organize edildi. İftar davetine İTO Başkanı Şekib AVDAGİÇ, İTO Yönetim Kurulu Üyeleri Münür ÜSTÜN, İbrahim Doğan SALMAN, Salih Sami ATILGAN ve Zeki AKBAL, İstanbul Defterdarlığı Mecidiyeköy Uygulama Grup Müdürü Hayri YALÇINKAYA, Şişli İlçe Zabıta Müdürü Sayın Mehmet ZEYBEK de teşrif etti.

Perpalı kurum, kuruluş ve firma temsilcileri, PERPA esnafının da katılımıyla iftar daveti 700 kişinin katılımıyla gerçekleşti.PERPA’nın birlik, beraberliğini pekiştiren iftarda konuşan İTO Başkanı Şekib AVDAGİÇ: “İTO’nun Sirkeci’deki merkez binasından sonra en önemli yeri çok uzun zamandan beri Perpa’da faaliyet gösteriyor. Sizin değerli misafirperverliğinizle çok sayıda üyemize hizmet veriyoruz. Perpa önemli bir yer. Niye önemli bir yer? Biraz evvel değerli başkanım Atakan YÜCEL ufak bir atıf yaptı. Ben ilk iş hayatına başladığım zaman 1970’li yıllarda kartvizitinde Galata yazanlar ayrı bir itibar görüyorlardı. İşte o Galata yazanlar Perşembe Pazarı esnafı burayı kurdu. Dolayısıyla İstanbul’un en itibarlı insanlarının kurduğu bir merkez burası. Bu itibar bugüne kadar da artarak devam ediyor. Ben Perpa’nın hem İstanbul iş hayatına hem de Türk iş dünyasına getirdiği katkıdan dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum ve sizleri tebrik ediyorum” sözleriyle PERPA’yı övdü.

İstanbul Ticaret Odası PERPA Sicil Birimi, İTO’nun en çok ilgi gören birimi. İstanbul’daki sicil işlemlerinin yüzde 65’i İstanbul Ticaret Odası PERPA Sicil Birimi’nden yapılıyor.

PERPA Kooperatifi ve PERPA Ticaret Merkezi B Blok Başkanı Atakan Yücel: “İTO Başkanımız Şekib AVDAGİÇ ve Yönetim Kurulu üyelerimizi ağırlamaktan büyük onur duyduk. Bu mübarek ay, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadığımız bir zaman dilimi. Bugün burada, Perpa çatısı altında bir araya gelerek sadece bir sofrayı değil, dostluğu, kardeşliği ve iş birliğini de paylaşıyoruz.

Perpa, yalnızca bir ticaret merkezi değil; dayanışmanın, karşılıklı destek ve güvenin hüküm sürdüğü büyük bir ailedir. Hep birlikte, bu dayanışmayı daha da güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle, organizasyonumuzda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Ramazan ayının hepimize huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Allah kabul etsin” diye konuştu.

Geniş katılımla gerçekleşen iftarda Perpalılar Ramazan’ın bereketini paylaştı. İftardan sonra İTO Başkanı Şekib Avdagiç’e PERPA A ve B Blok Yönetimleri hediye takdiminde bulundu. Ardından Başkan AVDAGİÇ, PERPA B Blok Yönetimini ziyaret etti.

PERPA Kooperatifi ve PERPA Ticaret Merkezi B Blok Başkanı Atakan YÜCEL ve Yönetim Kurulu Haziran 2024’de PERPA Kooperatifi seçimini kazanıp göreve geldiğinden beri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan YÜCEL: “PERPA küllerinden yeniden doğmaya başlıyor. Perpalılara verdiğimiz sözleri tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diyor.