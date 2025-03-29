OSCARIYLA UNUTULMAZDI, CENAZESİ SAHİPSİZ KALDI: GENE HACKMAN VE EŞİNİN DRAM DOLU SONU

Hollywood’un efsanevi oyuncularından, Oscar ödüllü Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa’nın trajik ölümü, sanat dünyasını derinden sarsarken, sonrasında yaşanan gelişmeler kamuoyunu şaşkına çevirdi. 95 yaşındaki Hackman ve 65 yaşındaki Arakawa’nın evlerinde günlerce kimseye haber vermeden öldükleri ortaya çıkmıştı. Ancak çiftin dramı ölümlerinden sonra da devam etti: Cenazelerine çocukları sahip çıkmadı.

HACKMAN ALZHEİMER İLE MÜCADELE EDİYORDU, EŞİ HANTAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

26 Şubat 2025’te Santa Fe’deki evlerinde cansız bedenlerine ulaşılan çiftin ölümüne dair adli tıptan gelen raporlar, detaylarıyla sarsıcıydı. Betsy Arakawa’nın, kemirgen kaynaklı ve nadir görülen bir hastalık olan hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği, Gene Hackman’ın ise ilerlemiş Alzheimer hastalığı nedeniyle eşinin ölümünden bir hafta sonra yaşamını yitirdiği belirtildi. Çiftin evdeki iki köpeği de açlık ve susuzluktan ölmüş halde bulundu.

ÇOCUKLARI CENAZEYE SAHİP ÇIKMADI

Bu trajediyi daha da derinleştiren gelişme ise çocuklarının tutumu oldu. Gene Hackman’ın, ilk eşi Faye Maltese’den olan üç çocuğu — Leslie Ann, Christopher ve Elizabeth, cenaze süreciyle ilgili hiçbir girişimde bulunmadı. Çocukların cenazeyi devralmaması üzerine, çiftin naaşları günlerdir adli tıp kurumunda sahipsiz şekilde bekletiliyor.

Çocuklar, ölüm haberinin ardından sadece kısa bir açıklama yaparak, “Onu çok özleyeceğiz ve bu kayıptan dolayı perişanız” demekle yetindi.

MAHKEME DEVREYE GİREBİLİR

Gene Hackman’ın ölümüne ilişkin hala bazı soru işaretleri bulunuyor. Ünlü oyuncunun cenazesiyle ilgili vasiyet veya özel bir talimat bırakıp bırakmadığı bilinmiyor. Çocukları, nasıl bir defin ya da yakılma işlemi yapılacağı konusunda anlaşamazsa, devreye mahkeme girecek.

Amerikan yasalarına göre, aile üyeleri cenaze işlemlerinde uzlaşamazsa, karar yetkisi mahkemeye geçiyor. Bu durumda, ünlü aktörün hayatının sonundaki sessizlik, ölümünün ardından da resmi süreçlere hapsolmuş olacak.

BİR EFSANENİN HÜZÜNLÜ VEDASI

100’den fazla filmde rol alan Gene Hackman, 1971 yapımı “The French Connection” ile En İyi Erkek Oyuncu Oscarı kazanmış, Runaway Jury, The Conversation ve The Royal Tenenbaums gibi yapımlarla hafızalara kazınmıştı. Ünlü oyuncu, Hollywood’un en üretken ve saygın isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu.

Hayatını sanata adamış bir efsanenin, ölümünden sonra unutulmaya yüz tutması ve ailesinin ilgisizliği, sevenlerinde büyük üzüntü yarattı. Sosyal medyada birçok hayranı, “Gene Hackman böyle bir sonu hak etmiyordu” yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi.

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/