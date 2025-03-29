‘ÇAKIL BEBEK’ BÜYÜDÜ KOCAMAN OLDU! NİSAN AKTAŞ’IN SON HALİNE YORUM YAĞIYOR

Bir döneme damga vuran “Çocuktan Al Haberi” programının unutulmaz yüzlerinden biri olan “Çakıl Bebek” lakaplı Nisan Aktaş, büyüdü, kocaman bir kız oldu. Minik yaşta sempatik tavırları, esprili cevapları ve içtenliğiyle ekran başındakilerin gönlünü fetheden Aktaş’ın güncel görüntüsü sosyal medyada olay oldu.

“SEVGİ SÜT MÜ Kİ BİTSİN?” SÖZÜ HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Henüz 4 yaşındayken programda söylediği “Sevgi süt mü ki bitsin Evrim Abla?” sözüyle hafızalara kazınan Nisan Aktaş, zamanla “Çakıl Bebek” lakabıyla anılmış ve ekranların en sevilen çocuk yüzlerinden biri olmuştu. Sempatikliğiyle sadece çocukların değil, yetişkin izleyicilerin de sevgisini kazanan minik yıldız, şimdi sosyal medyada binlerce kişinin takip ettiği bir isme dönüştü.

SON HALİNE BEĞENİ YAĞDI

Ailesinin yönettiği Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Nisan Aktaş, güzelliği ve doğal duruşuyla dikkat çekiyor. Son paylaşımlarına gelen yorumlar arasında “Ne ara büyüdün?”, “Zaman su gibi akıp geçmiş” ve “Harika bir genç kız olmuşsun” gibi övgü dolu ifadeler öne çıkıyor.

OYUNCULUK TEKLİFLERİ YAĞIYOR

Henüz küçük yaşlarda sahne ve ekran tecrübesi kazanan Nisan Aktaş’a, çocuk yaşta olmasına rağmen oyunculuk teklifleri yağıyor. Anlattığı masallarla dikkat çeken Aktaş, “Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık” ve “Masal Zamanı: Melez Prenses” filmlerinde de rol aldı. Böylece sadece televizyon ekranlarında değil, sinema dünyasında da adını duyurmaya başladı.

GELECEĞİN PARLAYAN YILDIZI

Sosyal medyada her geçen gün artan takipçi kitlesi ve aldığı projelerle geleceğin parlak isimlerinden biri olarak görülen Nisan Aktaş, hem oyunculuk kariyerine hazırlanıyor hem de eğitimine devam ediyor. Şimdilik ailesi tarafından yönlendirilen sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarıyla buluşan Aktaş’ın gelecekte kendi projeleriyle adından daha çok söz ettirmesi bekleniyor.

“Çakıl Bebek” olarak hayatımıza giren Nisan Aktaş, şimdiden hem geçmişin sevilen yüzü hem de geleceğin yıldız adayı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/