BANU ÖZTÜRK GÖZLEM ALTINDA

2009 yılında “Miss Globe Türkiye” güzeli seçilen Banu Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Öztürk hakkında üç haftalık akıl sağlığı gözlemi kararı verildi. Şüpheli, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldı.

GÖZALTINA ALINMA SÜRECİ

İstanbul Beykoz’da bulunan evinde gözaltına alınan Banu Öztürk’ün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edildi. Emniyet kaynaklarına göre, vatandaşların şikayetleri üzerine yapılan incelemeler neticesinde gözaltı işlemi başlatıldı. Öztürk, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi.

ADLİ TIP RAPORU: 3 HAFTA GÖZLEM

Adli Tıp uzmanları tarafından yapılan ön değerlendirme sonrasında, Banu Öztürk’ün akıl sağlığının cezai ehliyeti etkileyip etkilemediğinin belirlenebilmesi amacıyla 3 hafta süreyle gözlem altına alınmasına karar verildi. Bu karar doğrultusunda Öztürk, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldı.

Hukuki sürecin devam ettiği öğrenilirken, gözlem süresi sonunda hazırlanacak raporun savcılık ve mahkemeye sunulacağı belirtildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Banu Öztürk’ün gözaltına alınması ve sonrasında akıl sağlığı kontrolü için hastaneye sevk edilmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar süreci “ifade özgürlüğünün ihlali” olarak değerlendirirken, bazı kesimler Cumhurbaşkanı’na hakaretin açık bir suç olduğunu savunarak işlemin yerinde olduğunu belirtti.

Öztürk’ün geçmişte de zaman zaman sıra dışı açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldiği biliniyor.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesine göre, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor. Ancak kişinin cezai ehliyeti olup olmadığı, bu süreçte belirleyici faktörlerden biri. Adli Tıp Kurumu’nun hastaneden alacağı nihai rapora göre, Öztürk’ün ceza alıp almayacağı ya da tedavi süreci ile yargılamanın nasıl şekilleneceği belli olacak.

Eğer raporda cezai ehliyetinin bulunmadığına hükmedilirse, Öztürk hakkında ceza verilmesi yerine tedaviye yönelik kararlar alınabilecek. Ancak cezai ehliyeti tam olarak kabul edilirse, yargı süreci normal şekilde devam edecek.

YARGI SÜRECİ KAMUOYUNCA TAKİP EDİLİYOR

Banu Öztürk’ün gözaltı ve hastaneye sevk süreci, kamuoyunda sadece hukuki değil aynı zamanda psikolojik ve sosyolojik bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Güzellik yarışmalarında elde ettiği ün ile tanınan Öztürk’ün, siyasi içerikli paylaşımları nedeniyle bu duruma gelmesi, ifade özgürlüğü sınırları ile kamu görevlilerine hakaret suçları arasındaki çizgiyi bir kez daha gündeme taşıdı.

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözlem süreci devam ederken, kamuoyu bu sürecin adil, şeffaf ve hukuki ilkelere uygun biçimde yürütülmesini bekliyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net