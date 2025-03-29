AYVALIK’TAN MİDİLLİ’YE GEÇİŞLERDE YOĞUNLUK: TATİLCİLER BAYRAMDA YUNAN ADALARINI TERCİH EDİYOR

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte tatilciler rotasını yurtdışına çevirdi. Özellikle Yunan adalarına olan ilgi dikkat çekerken, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Midilli Adası’na geçişlerde yoğunluk yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’nda kuyruklar oluştu.

Arife günü itibarıyla başlayan hareketlilik, Ayvalık ile Midilli arasında karşılıklı sefer düzenleyen feribot firmalarının yüzünü güldürdü. Feribotların yolcu kapasiteleri dolarken, çevredeki otoparklarda da araç yoğunluğu yaşandı.

TURİST AKININA ESNAF SEVİNDİ

Yoğunlukla ilgili bilgi veren feribot işletmecisi Ali Jale, bu yıl da Yunanistan’ın kapı vizesi uygulamasının etkili olduğunu belirterek, “Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması rezervasyonlara doğrudan yansıdı. Ancak geçen yılki kadar aşırı bir yoğunluk söz konusu değil. Bugün yaklaşık 900 kişinin Midilli’ye geçmesini bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLER DE MİDİLLİ YOLCUSU

Tatilciler arasında ünlü isimler de yer alıyor. Oyuncu Bülent Şakrak, bayram tatilinin bir bölümünü Midilli’de geçireceğini belirterek, “Midilli çok güzel bir ada. Burada iki gün kalmayı planlıyorum,” dedi.

Bir başka tatilci Gün Çalışlar ise Midilli’nin Ayvalık’a olan yakınlığı nedeniyle tercih edildiğini vurguladı. “Bayramı kız kardeşimle Midilli’de geçireceğim. Vize kolaylığı ve ulaşım rahatlığı tercih nedenimiz oldu,” diye konuştu.

KAPIDA VİZE UYGULAMASI ETKİLİ

Ayvalık’tan Midilli’ye geçişlerde uygulanan kapıda vize sistemi, vatandaşlar için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. Tatilciler, hızlıca alınabilen bu vize ile hem yurtdışı deneyimi yaşayıp hem de kültürel yakınlığa sahip bir destinasyonda bayram tatili yapma imkânı buluyor.

Tatil boyunca Ayvalık’tan Midilli’ye seferlerin artarak devam etmesi beklenirken, bölge esnafı da oluşan hareketlilikten memnun.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/