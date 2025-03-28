RTÜK’TEN MEDYAYA TARİHİN EN AĞIR CEZALARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestoları canlı yayınlarla ekranlara taşıyan televizyon kanallarına, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) çok sert yaptırımlar geldi. Kurul, Türkiye medya tarihinde emsali az görülen bir kararla Sözcü TV’ye 10 gün yayın durdurma cezası verirken, Halk TV, Tele1 ve NOW TV gibi kanallara da idari para cezaları ve program durdurma yaptırımları uyguladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) kararı “Anayasa’ya aykırı” buldu ve gazetecilik mesleğine açık müdahale olarak nitelendirdi.

SÖZCÜ TV’NİN EKRANI SİYAH OLACAK

RTÜK, Sözcü TV’ye “halkı kin ve düşmanlığa teşvik” ettiği gerekçesiyle 10 gün boyunca 24 saat yayın karartma cezası verdi. Bu süre boyunca kanalda sadece siyah zemin üzerinde RTÜK’ün karar metni yer alacak. Kararın ardından kanala aynı maddeden yeniden ceza kesilmesi halinde lisans iptali gündeme gelebilecek.

Cezanın gerekçesi ise İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden gerçekleştirilen canlı yayınlarda yapılan yorumlar. RTÜK, bu yayınların halkı kutuplaştırıcı nitelikte olduğunu savundu. Ayrıca CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik ifadeleri nedeniyle de kanala yüzde 3 oranında idari para cezası verildi.

HALK TV’YE DE SERT YAPTIRIMLAR

RTÜK’ün hedefindeki bir diğer kanal ise Halk TV oldu. Gündem Özel programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane mitinginde yaptığı konuşmaların yayınlanması ve mitingden yapılan canlı bağlantılar nedeniyle kanala yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez program durdurma yaptırımı uygulandı. Halk TV’ye ayrıca Ali Mahir Başarır’ın açıklamaları nedeniyle de yüzde 3 oranında ek para cezası verildi.

TELE1 VE NOW TV DE CEZADAN NASİBİNİ ALDI

Tele1’e de benzer bir gerekçeyle; CHP Genel Başkanı’nın konuşmalarının yer aldığı Haber 13 programında yapılan yorumlar nedeniyle yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verildi. Sabah Pusulası programındaki RTÜK Başkanı’na yönelik eleştiriler de ayrıca cezaya konu oldu ve yüzde 3 oranında para cezası kesildi.

NOW TV’ye ise Orta Sayfa programında Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmanın “hukuka aykırı ve siyasi talimatlarla yönlendirildiği” şeklindeki yorumlar gerekçe gösterilerek yüzde 2 idari para cezası uygulandı.

YOUTUBE’DA SIRA: ALTAYLI’YA 72 SAAT SÜRE

RTÜK’ün yaptırımları yalnızca geleneksel televizyon yayınlarıyla sınırlı kalmadı. Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına lisans alma zorunluluğu getirildi. 72 saat içinde lisans başvurusu yapılmazsa erişim engeli uygulanacak. Aynı uyarı Flu TV gibi dijital yayın platformları için de geçerli olacak.

TGC’DEN SERT TEPKİ: “BU CEZALAR ANAYASA’YA AYKIRIDIR”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), RTÜK’ün aldığı bu kararları şiddetle eleştirdi. Yapılan açıklamada, “Basının görevi halkı objektif ve doğru bilgilerle aydınlatmaktır. Anayasa’nın 28’inci maddesi basın özgürlüğünü garanti altına alır. RTÜK’ün aldığı bu cezalar açıkça hukuka aykırıdır ve halkın haber alma hakkını gasp etmektedir” denildi.

TGC, ayrıca RTÜK’ün tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini, farklı sesleri susturmaya çalıştığını ve gazetecilik faaliyetlerini cezalandırarak demokrasiye zarar verdiğini ifade etti. “Gazetecilik suç değildir” vurgusu yapılan açıklamada, RTÜK’ün kararlarını yeniden gözden geçirmesi ve hukuki sınırlar içinde hareket etmesi çağrısında bulunuldu.

YAYIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE KIRILMA NOKTASI

Medya kuruluşlarına yönelik bu cezalar, Türkiye’de basın özgürlüğü açısından yeni bir kırılma noktası olarak yorumlanıyor. Özellikle muhalif çizgideki kanallara yönelik ağır yaptırımların, seçim sürecinde bilgiye erişimi kısıtlayıcı etkiler doğuracağına dikkat çekiliyor.

RTÜK’ün kararları sadece medya temsilcileri değil, siyaset ve hukuk çevrelerinde de tartışılmaya devam ediyor. Gözler şimdi, cezaların geri alınıp alınmayacağı ya da Anayasa Mahkemesi gibi yargı organlarına taşınıp taşınmayacağı konusunda atılacak adımlarda olacak.

Kaynak: https://www.medyaradar.net