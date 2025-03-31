KARADENİZ’İN ASİ EVLADI VOLKAN KONAK’TAN VEDA: “SEN BENİ SEVMEYE DEVAM ET”

Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi, “Kuzeyin Oğlu” lakaplı ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde verdiği konser sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan bu ani kayıp, sanat camiasında da büyük yankı uyandırdı.

Volkan Konak, sadece müziğiyle değil, aynı zamanda toplumsal olaylara duyarlılığı ve açık sözlülüğüyle de tanınıyordu. Sanat hayatı boyunca her zaman cesur bir duruş sergileyen Konak, özellikle sosyal adalet, demokrasi ve özgürlük konularındaki fikirlerini sahneden dile getirmekten çekinmedi.

İMAMOĞLU VE ÇALIK’A DESTEK VERDİ, VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Sanatçının vefatının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile ilgili yazdığı destek mesajları yeniden gündeme geldi. Tutuklamaların ardından sosyal medyada dolaşıma giren bu paylaşımlar, Konak’ın ne denli politik bir duruşa sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ölümünden kısa bir süre önce verdiği konserdeki konuşması da hafızalara kazındı. Sözleri, adeta bir vasiyet niteliği taşıyordu.

“SEN BENİ SEVMEYE DEVAM ET”

Konserde yaptığı son konuşmada şu sözlere yer verdi:

“Volkan Abi, sivri konuşma, içeri atarlar seni. Ya bırak… Sen bilmez misin devrimciler korkmaz? Deniz Gezmiş gibi sehpasına tekme fırlatanlarız, Nazım Hikmet horoz bile kesmemiş 13 sene yattı içerde…

Sen kalbini dalgalandırma, sen beni sevmeye devam et.”

Bu sözler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Sevenleri, bu cesur sözleriyle bir kez daha Konak’a olan sevgilerini dile getirdi. “Kuzeyin Oğlu”na veda eden sanatçılar ve hayranları, onun devrimci ruhunu ve kalplerde bıraktığı izleri saygıyla andı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DUYGU DOLU PAYLAŞIMLAR

Sanat dünyasının önemli isimleri, Konak’ın vefat haberinin ardından sosyal medya üzerinden duygusal paylaşımlar yaptı. Paylaşımlar, sanatçının ne kadar büyük bir etki yarattığını bir kez daha gösterdi. Pek çok sanatçı ve siyasetçi, onun cesur duruşunu, halkla kurduğu güçlü bağı ve kültürel mirasa katkılarını övgüyle dile getirdi.

Volkan Konak’ın ani vefatı, Türk müziği için büyük bir kayıp olarak kayıtlara geçti. Ardında şarkılar, anılar ve cesaret dolu sözler bıraktı.