İMAMOĞLU’NA ÖZGÜRLÜK MİTİNGİ: DİLEK İMAMOĞLU ÇOCUKLARIYLA KÜRSÜDE, DUYGUSAL MESAJLAR VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için Maltepe’de “İmamoğlu’na Özgürlük Mitingi” düzenlendi. Mitinge eşi Dilek İmamoğlu çocuklarıyla birlikte katılarak kürsüye çıktı. Miting alanını dolduran kalabalık, “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganlarıyla Dilek İmamoğlu’nu karşıladı. Kürsüde duygusal bir konuşma yapan Dilek İmamoğlu, eşine yönelik hukuki sürece ve yaşanan adaletsizliklere tepki gösterdi.

Dilek İmamoğlu’nun konuşmasına çocuklarıyla birlikte çıkması dikkat çekerken, “Bu mücadele sadece Ekrem için değil, çocuklarımız, kendimiz ve en önemlisi Türkiye için” ifadeleriyle birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Konuşmasında, “Ekrem’e verilen ceza işlemez” diyen Dilek İmamoğlu, halkın sevgisinin hiçbir yargı kararıyla bastırılamayacağını savundu. “İstediğinizi yapın, Ekrem’e ceza işlemez. Hangi duvar sevgiye engel olabilir, hangi demir parmaklık gerçeği gizleyebilir?” ifadeleriyle adalet ve demokrasi vurgusu yaptı.

“MİLYONLARCA AİLENİN BAYRAMI GÖLGELENECEK”

Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde yaklaşan bayram günlerine değinen Dilek İmamoğlu, birçok ailenin geçim sıkıntısı, adaletsizlik ve kayıplarla yüzleştiğini belirterek şunları söyledi:

“Yarın bir bayram sabahına uyanacağız. Ancak milyonlarca ailenin bayramı, yoksulluğun, adaletsizliğin ve çaresizliğin acısıyla gölgelenecek. Bizim ailemiz de bu bayrama babasından uzak girecek. Kızım, oğullarım babalarıyla yan yana olamayacak.”

“86 MİLYONLUK BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Toplumun ayrıştırılmasına karşı birlik çağrısı yapan Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun herkes için siyaset yaptığını belirterek, “Bakmayın bizi şucu bucu diye ayrıştırmaya çalışanlara. Asıl marifet kimseyi ayırmadan herkes için mücadele etmektir. Ekrem işte bu anlayışla siyaset yaptı. İstanbullular da bunu çok iyi biliyor,” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında gençlere de değinen Dilek İmamoğlu, “Ekrem’in tutuklanması en çok gençlerin kanına dokundu. Onlar adaleti ve demokrasiyi savunmanın, ülkenin geleceğine sahip çıkmak olduğunu biliyor. Onun için bir araya geliyorlar ve tepkilerini demokratik yollarla dile getiriyorlar,” sözleriyle gençlerin duyarlılığına dikkat çekti.

HAVVA İMAMOĞLU’NDAN DUYGUSAL MESAJ

Mitingde söz alan bir diğer isim ise Ekrem İmamoğlu’nun annesi Havva İmamoğlu oldu. Konuşmasına “Her şey çok güzel olacak” diyerek başlayan Havva İmamoğlu, “Oğlum devlete hizmet ediyor. Bütün halkını seviyor, halk da onu seviyor. Teşekkür ediyorum oğlum benim,” ifadeleriyle duygusal anlar yaşattı.

Maltepe’de düzenlenen mitingde binlerce kişi ellerinde pankartlar ve Türk bayraklarıyla adalet çağrısında bulundu. Mitingde konuşan Dilek İmamoğlu’nun kararlı ve umut dolu mesajları, alandaki kalabalık tarafından sık sık alkışlarla karşılandı.

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/