420 BİN SAĞLIK ÇALIŞANINA YENİ İSTİHDAM ALANI: SAĞLIK MESLEKLERİNE SERBEST ÇALIŞMA HAKKI GELDİ

Sağlık sektöründe önemli bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. “Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik” ile Türkiye genelinde yaklaşık 420 bin sağlık çalışanı için yeni bir istihdam alanı oluşturulması hedefleniyor. Düzenlemeyle birlikte, 9 sağlık meslek grubu artık kendi alanlarında “özel sağlık meslek hizmet birimi” açarak mesleklerini serbest olarak icra edebilecek.

HANGİ MESLEK GRUPLARI KAPSAMDA?

Yeni yönetmelik;

Dil ve konuşma terapisti

Diyetisyen

Ebe

Ergoterapist

Fizyoterapist

Hemşire

Hemşireliğe eş değer sağlık memuru

Klinik psikolog

Odyolog

Podolog

gibi sağlık meslek mensuplarına, Sağlık Bakanlığı’ndan alınacak ruhsatla kendi branşlarında hizmet verecek özel birimler kurma hakkı tanıyor.

SAĞLIK HİZMETLERİ SADECE HASTANEYLE SINIRLI KALMAYACAK

Bu yeni modelle birlikte, sağlık hizmetleri yalnızca hastaneler ve kamu kuruluşlarıyla sınırlı kalmayacak. Vatandaşlar, ruhsatlandırılmış özel sağlık meslek birimlerinden daha hızlı ve doğrudan hizmet alabilecek. Bu durum, hem hastanelerdeki yoğunluğun azalmasına hem de sağlık hizmetlerine erişimin artmasına katkı sağlayacak.

HERKES KENDİ ALANINDA HİZMET VERECEK

Yönetmelik kapsamında, bu birimlerde yalnızca ilgili mesleğin yetki alanı içinde hizmet verilebilecek. Hekim tanısı gerektiren hastalara, doktorun reçete veya tedavi planına bağlı kalınarak işlem yapılabilecek. Herhangi bir şekilde tıbbi tanı koymak, ilaç ya da tıbbi malzeme satışı gibi yetki dışı uygulamalara izin verilmeyecek.

TEK BİR KİŞİYLE DEĞİL, ORTAKLIKLA AÇILACAK

Söz konusu sağlık hizmet birimleri en fazla üç aynı meslek mensubu tarafından ortak olarak açılabilecek. Her biri için ayrı ruhsat düzenlenecek. Ayrıca, örneğin fizyoterapist yanında fizyoterapi teknikeri, klinik psikolog yanında psikolog gibi destek personeller de çalıştırılabilecek.

DENETİMLER SIKILAŞTIRILACAK

Bu birimler, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği standartlara uygun olmak zorunda olacak. Her işlem kayıt altına alınacak, hastalar bilgilendirilerek onayları alınacak. Ayrıca, SABİM 184 üzerinden geri bildirim yapılabilmesi için birimlerde entegre karekod sistemleri zorunlu olacak.

Sağlık Bakanlığı, uygulamaların mevzuata uygunluğunu denetlemek için üniversiteler ve sağlık kurumlarından uzmanlardan oluşan komisyonlar kuracak. Bu komisyonlar, birimlerdeki tıbbi uygulamaları düzenli olarak gözden geçirecek.

HASTA HAKLARI GÜVENCE ALTINDA

Yeni yönetmelikle birlikte hasta hakları da güvence altına alındı. Hizmet sunumunda bilgilendirme, onam, şeffaflık, geri bildirim ve denetlenebilirlik esas alınacak. Her sağlık meslek hizmet biriminde “özel sağlık meslek hizmet birimi” ibaresi bulunacak.

BAKAN MEMİŞOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“9 sağlık meslek grubunda yaklaşık 420 bin sağlık çalışanı için yeni istihdam alanı oluşturuyoruz. Sağlık hizmetlerimizi daha yaygın ve erişilebilir hâle getirecek uygulamaları mümkün kılıyoruz. Yeni yönetmeliğin milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Bu düzenleme, özellikle mezun sağlık çalışanları için yeni bir kariyer yolu açarken, toplum sağlığı açısından da daha ulaşılabilir bir hizmet altyapısı yaratmayı amaçlıyor.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/