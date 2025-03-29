İTALYANLARDAN AŞIRI TURİZME TEPKİ: NAPOLİ SOKAKLARINDA GÖSTERİ

İtalya’nın önemli turizm şehirlerinden Napoli’de yüzlerce kişi, artan turist yoğunluğuna karşı protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, konut hakkının korunmasını ve şehirdeki turistik kiralama faaliyetlerinin sınırlandırılmasını talep etti. Aşırı turizmin günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirten İtalyanlar, “şehir bizim” mesajı verdi.

KONUT SORUNU VE YAŞAM ALANI BASKISI

Gösterilerde en çok öne çıkan konulardan biri, turistler için kısa dönemli kiralamalara yönelen ev sahiplerinin şehir sakinlerini barınma krizine sürüklemesi oldu. Protestocular, artan pansiyon ve Airbnb benzeri konaklama yerlerinin şehir merkezlerinde yaşamı zorlaştırdığını savundu. Bu durumun hem kira fiyatlarını artırdığı hem de kent kültürünü tehdit ettiği ifade edildi.

“Turistler için değil, şehir halkı için ev!”

“Aşırı turizm değil, yaşanabilir Napoli!”

Sloganlarıyla yürüyen protestocular, yerel yönetimlerden acil düzenlemeler talep etti.

İTALYA’DA TURİZME KISITLAMALAR YAYGINLAŞIYOR

İtalya, dünyada en çok turist ağırlayan ülkeler arasında yer alıyor. Ancak son yıllarda bu yoğunluk birçok kentte yerel halkı zor durumda bırakmış durumda. Bunun üzerine bazı şehirlerde aşırı turizme karşı çeşitli önlemler alınmaya başlandı.

Pompei gibi önemli arkeolojik alanlarda ziyaretçi sayılarına sınırlama getirilirken, 15 Kasım 2025’ten itibaren Pompei Arkeoloji Parkı’na günlük maksimum 20 bin ziyaretçi kabul edilecek.

VENEDİK VE ROMA’DA RADİKAL ADIMLAR

Aşırı turist akınının etkisini en yoğun hisseden şehirlerin başında gelen Venedik’te ise “giriş ücreti” uygulaması yeniden gündemde. Venedik’e günübirlik gelen turistlerden ücret alınması planlanırken, Roma’da ise Trevi Çeşmesi gibi popüler noktalarda biletli geçiş sistemi üzerinde çalışılıyor.

Yetkililer, bu adımların sadece turist sayısını kontrol altına almakla kalmayacağını, aynı zamanda kentin tarihi dokusunun ve yerel yaşamın korunmasını da sağlayacağını belirtiyor.

TURİZM VE YEREL HAYAT ARASINDA DENGE ARAYIŞI

Uzmanlar, turizmin ekonomik katkısının tartışmasız olduğunu belirtse de, yerel halkın yaşam kalitesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. İtalya’da yükselen bu tepkiler, turizm politikalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/