ÖZGÜR ÖZEL’DEN BATI’YA ÇAĞRI: “İMAMOĞLU DERHAL SERBEST BIRAKILSIN”

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından siyasetin gündemi hareketlendi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya merkezli yayın kuruluşu Deutsche Welle’ye verdiği röportajda Türkiye’deki yargı süreci ve Batı dünyasının tepkisizliği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Özel, daha önce CNN International ve BBC’ye verdiği demeçlerin ardından şimdi de Almanya’dan destek istedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un partisi SPD ile görüştüğünü belirten Özel, Avrupa’dan “demokratik dayanışma” beklediklerini ifade etti.

“EKREM İMAMOĞLU’NU BIRAKSAN KAÇAR MI?”

Röportajında İmamoğlu’nun tutukluluğunu eleştiren Özgür Özel, “Ekrem İmamoğlu’nu bıraksan kaçar mı? Bu hukuki değil, tamamen siyasi bir süreç. Bu şekilde bir muhalefet liderini susturamazsınız,” diyerek İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması gerektiğini vurguladı.

Saraçhane’deki protestoların devam ettiğini hatırlatan Özel, “Bir fiziki yorgunluk var ama inancımızdan dolayı kendimi motive hissediyorum. Cezaevinde arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, cumhurbaşkanı adayımız var. Yılgınlık değil, mücadele zamanı,” dedi.

“BATI DEMOKRATİK DAYANIŞMA GÖSTERMELİ”

Batı’nın yaşanan gelişmelere verdiği tepkileri de değerlendiren Özel, “İlk günler sessizlik hakimdi ama dün Macron’un açıklamaları, SPD ile yaptığımız temaslar ve Avrupa Sosyalist Partisi’nin dayanışması bizim için önemli. Ancak otokratlar birbirini nasıl destekliyorsa, biz de demokrasiden yana olanlardan destek bekliyoruz,” diye konuştu.

“BOYKOT CİDDİ SONUÇ VERİYOR”

CHP lideri Özel, bazı iktidar yanlısı firmalara yönelik boykot çağrılarının etkili olduğunu savundu. “Google Maps üzerinden takip ettiğimiz verilerde, boykot çağrısı yaptığımız firmaların yoğunluklarında belirgin bir azalma var. Bu ideolojik değil, direnişimizi görmeyenlere ekonomik tepki,” ifadelerini kullandı.

CHP’NİN ULUSLARARASI TEMASLARI SÜRÜYOR

CHP kanadı, İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlattığı uluslararası medya ve diplomasi trafiğini sürdürüyor. Özgür Özel’in açıklamaları, hem yurt içinde hem de yurt dışında dikkatle takip ediliyor. Parti yetkilileri, Avrupa’da çeşitli siyasi aktörlerle temaslarını artırarak sürece ilişkin uluslararası farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Öte yandan hükümet kanadından gelen açıklamalarda ise CHP’nin “Türkiye’yi dünyaya şikayet ettiği” öne sürülüyor. AK Parti’ye yakın kaynaklar, CHP’yi “yerli ve milli duruştan uzaklaşmakla” eleştirirken, Özgür Özel ve ekibinin dış destek arayışlarının iç siyaseti etkilediğini iddia ediyor.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/