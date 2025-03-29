ARKA SOKAKLAR’A YENİ SOLUK: SARUHAN HÜNEL KADRODA!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, kadrosuna sürpriz bir ismi daha dahil etti. Her hafta cuma akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizide bu kez usta oyuncu Saruhan Hünel, İstanbul’un yeraltı dünyasının karanlık bir figürü olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

SERDAR BULUT KARAKTERİYLE DİZİDE

Diziye Serdar Bulut adlı karakterle katılacak olan Hünel, İstanbul’un en güçlü ve korkulan mafya babalarından birini canlandıracak. Karakterin geçmişte işlenen bir cinayetle bağlantısının ortaya çıkması üzerine, Rıza Baba ve ekibi yeni bir soruşturmanın ortasında kalacak.

Serdar Bulut’un zekice planları ve tehlikeli bağlantıları, ekibin çözmeye çalıştığı davayı daha da karmaşık hale getirirken, olayların seyri beklenmedik bir noktaya sürüklenecek.

CEYHUN-METİN HATTI KRİZ YARATACAK

Yeni bölümlerde sadece yeraltı dünyası değil, ekip içindeki ilişkiler de sınanacak. Özellikle Ceyhun’un yaptığı bir hata nedeniyle Metin’in başı büyük derde girecek. Bu gelişme sadece kişisel değil, aynı zamanda tüm ekip için ciddi sonuçlar doğuracak. İzleyicileri ilerleyen bölümlerde aksiyon ve duygusal çatışmaların iç içe geçtiği olaylar bekliyor.

USTA KADRO, GÜÇLÜ HİKAYE

Arka Sokaklar, yıllardır ekranda kalmayı başaran ender yapımlardan biri olarak hem yeni izleyiciler kazanıyor hem de sadık kitlesini korumayı sürdürüyor. Yapımcılığını D Media’nın üstlendiği, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Baran Özçaylan yapıyor.

Başrollerde Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar ve Burak Satıbol gibi deneyimli isimler yer alıyor.

HER CUMA KANAL D’DE

Arka Sokaklar, güçlü kadrosu ve güncel olaylarla harmanlanan senaryosuyla her Cuma saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Saruhan Hünel’in dahil olmasıyla diziye hem yeni bir derinlik hem de merak uyandırıcı bir hikâye ekleneceği şimdiden konuşuluyor.

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/