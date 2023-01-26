Gece yarısı olay ifşa! Yıldız futbolcu, Icardi’nin eşi Wanda Nara’yı taciz etti

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medyada geceye damga vuran paylaşımlar yaptı. Yıldız futbolcu, Inter’den eski takım arkadaşı Keita Balde’nin Wanda Nara’ya attığı mesajları paylaştı. Bu paylaşımların ardından Galatasaray taraftarı, Balde’nin sosyal medya hesaplarını yorum yağmuruna tuttu.

Galatasaray’daki performansıyla Süper Lig’e damga vuran Mauro Icardi, fırtınalı özel hayatıyla da geride kalan geceye damga vurdu.

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Arjantinli golcü, Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla Inter’den eski takım arkadaşı Keita Balde’nin Wanda Nara’yı mesaj ve arama yoluyla rahatsız ettiğini ifşa etti.

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Paylaşımlarından Keita Balde’nin eşi Simona Guatier’yi de etiketleyen Icardi şu ifadeleri kullandı:

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Keita Balde! Şimdi seni yarın yapacağın rutin işlerden kurtaracağım ki ailene ve başka şeylere vaktin olsun. Az önce, boynuzlanan zavallı bir kadına, eşinin bir süredir karıma (henüz boşanmadık) mesajlar yazdığını ve cevap almamasına rağmen bundan vazgeçmediğini söyledim. Elimde Instagram’dan eşime gönderdiği mesajlar ve fotoğraflar dahil her şey var. Bunları eşim bana gönderdi. Bunları tabii ki paylaşmayacağım.

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İşte, eşine yazdığım mesajları buraya bırakıyorum şampiyon! Magazin programları artık senin için zorlu geçecek. Kendini işine, yani fotoğraf çekmeye adasan iyi edersin. Eşine yalnızca Wanda’ya mesaj attığını söyledim, gönderdiğin mesajları yollamadım. Ailenizin geleceğini ona bırakıyorum. Unutma!

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GALATASARAY TARAFTARI BALDE’NIN HESAPLARINA HÜCUM ETTİ Icardi’nin gece yaptığı paylaşımlar sosyal medyada hızla yayılınca Galatasaray taraftarı da boş durmadı ve Keita Balde’nin sosyal medya hesaplarına hücum etti. Spartak Moskova forması giyen Senegalli futbolcunun son paylaşımları yorum yağmuruna tutuldu.

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Olayı fark eden Balde, ‘Telefonum kilitlendi, neler oluyor?’ şeklinde paylaşım yaptı ve ardından sosyal medya paylaşımlarını yoruma kapattı.

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Keita Balde, Simona Guatier ile evli ve iki çocuk babası.

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İDDİALARI YALANLADI! “WANDA İLE PROBLEMİMİZ YOK” Mauro Icardi ayrıca Wanda Nara işe sorunlar yaşadıkları, kredi kartlarını bloke ettiği yönündeki haberleri de yalanladı.

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Şunu açıkça belirtmek istiyorum ki Wanda ile hiçbir sorunumuz yok. Daha bugün Türkiye saatiyle sabah 6’da görüntülü konuşarak çocuklarımızın İstanbul’a dönüşünü organize ettik. Wanda benim kredi kartımı kullanmıyor, kendi banka hesabı ve kredi kartı var.

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