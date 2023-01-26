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Gece yarısı olay ifşa! Yıldız futbolcu, Icardi’nin eşi Wanda Nara’yı taciz etti

Gece yarısı olay ifşa! Yıldız futbolcu, Icardi’nin eşi Wanda Nara’yı taciz etti
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26 Ocak 2023 - 12:44

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medyada geceye damga vuran paylaşımlar yaptı. Yıldız futbolcu, Inter’den eski takım arkadaşı Keita Balde’nin Wanda Nara’ya attığı mesajları paylaştı. Bu paylaşımların ardından Galatasaray taraftarı, Balde’nin sosyal medya hesaplarını yorum yağmuruna tuttu.

Gece yarısı olay ifşa! Yıldız futbolcu, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı taciz etti - Sayfa 1

Galatasaray’daki performansıyla Süper Lig’e damga vuran Mauro Icardi, fırtınalı özel hayatıyla da geride kalan geceye damga vurdu.

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Gece yarısı olay ifşa! Yıldız futbolcu, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı taciz etti - Sayfa 2

Arjantinli golcü, Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla Inter’den eski takım arkadaşı Keita Balde’nin Wanda Nara’yı mesaj ve arama yoluyla rahatsız ettiğini ifşa etti.

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Gece yarısı olay ifşa! Yıldız futbolcu, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı taciz etti - Sayfa 3

Paylaşımlarından Keita Balde’nin eşi Simona Guatier’yi de etiketleyen Icardi şu ifadeleri kullandı:

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Gece yarısı olay ifşa! Yıldız futbolcu, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı taciz etti - Sayfa 4

Keita Balde! Şimdi seni yarın yapacağın rutin işlerden kurtaracağım ki ailene ve başka şeylere vaktin olsun. Az önce, boynuzlanan zavallı bir kadına, eşinin bir süredir karıma (henüz boşanmadık) mesajlar yazdığını ve cevap almamasına rağmen bundan vazgeçmediğini söyledim. Elimde Instagram’dan eşime gönderdiği mesajlar ve fotoğraflar dahil her şey var. Bunları eşim bana gönderdi. Bunları tabii ki paylaşmayacağım.

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Gece yarısı olay ifşa! Yıldız futbolcu, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı taciz etti - Sayfa 5

İşte, eşine yazdığım mesajları buraya bırakıyorum şampiyon! Magazin programları artık senin için zorlu geçecek. Kendini işine, yani fotoğraf çekmeye adasan iyi edersin. Eşine yalnızca Wanda’ya mesaj attığını söyledim, gönderdiğin mesajları yollamadım. Ailenizin geleceğini ona bırakıyorum. Unutma!

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Gece yarısı olay ifşa! Yıldız futbolcu, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı taciz etti - Sayfa 6

GALATASARAY TARAFTARI BALDE’NIN HESAPLARINA HÜCUM ETTİ

Icardi’nin gece yaptığı paylaşımlar sosyal medyada hızla yayılınca Galatasaray taraftarı da boş durmadı ve Keita Balde’nin sosyal medya hesaplarına hücum etti. Spartak Moskova forması giyen Senegalli futbolcunun son paylaşımları yorum yağmuruna tutuldu.

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Gece yarısı olay ifşa! Yıldız futbolcu, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı taciz etti - Sayfa 7

Olayı fark eden Balde, ‘Telefonum kilitlendi, neler oluyor?’ şeklinde paylaşım yaptı ve ardından sosyal medya paylaşımlarını yoruma kapattı.

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Gece yarısı olay ifşa! Yıldız futbolcu, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı taciz etti - Sayfa 8

Keita Balde, Simona Guatier ile evli ve iki çocuk babası.

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Gece yarısı olay ifşa! Yıldız futbolcu, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı taciz etti - Sayfa 9

İDDİALARI YALANLADI! “WANDA İLE PROBLEMİMİZ YOK”

Mauro Icardi ayrıca Wanda Nara işe sorunlar yaşadıkları, kredi kartlarını bloke ettiği yönündeki haberleri de yalanladı.

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Gece yarısı olay ifşa! Yıldız futbolcu, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı taciz etti - Sayfa 10

Şunu açıkça belirtmek istiyorum ki Wanda ile hiçbir sorunumuz yok. Daha bugün Türkiye saatiyle sabah 6’da görüntülü konuşarak çocuklarımızın İstanbul’a dönüşünü organize ettik. Wanda benim kredi kartımı kullanmıyor, kendi banka hesabı ve kredi kartı var.

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Gece yarısı olay ifşa! Yıldız futbolcu, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı taciz etti - Sayfa 11
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Gece yarısı olay ifşa! Yıldız futbolcu, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı taciz etti - Sayfa 12
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Gece yarısı olay ifşa! Yıldız futbolcu, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı taciz etti - Sayfa 13
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Gece yarısı olay ifşa! Yıldız futbolcu, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı taciz etti - Sayfa 14
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Gece yarısı olay ifşa! Yıldız futbolcu, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı taciz etti - Sayfa 15

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