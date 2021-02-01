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Hıncal Uluç, Ekrem İmamoğlu’na İsyan Etti

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Hıncal Uluç, Ekrem İmamoğlu’na İsyan Etti
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25 Eylül 2021 - 16:16
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Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “Bana kendisinin verdiği özel telefonunu açmaz oldu” ifadesinde bulundu.

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile iletişim kuramadığını yazdı.

Uluç, “Yakın arkadaşım, dostum sandığım İmamoğlu selamı sabahı kesti. İçine düştüğü Millet İttifakı cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesi, bir Sabah yazarı ile dostluğu kaldıramaz, diye düşündü herhalde.. Bana kendisinin verdiği özel telefonunu açmaz oldu. Sonra başkasına devretti ve iletişimimiz kesildi. Bu köşeden sorduklarıma da cevap vermez oldu. En son geçen hafta sormuştum, hatırlarsınız.. ‘Her şey çok güzel olacak, dedin İmamoğlu.. Çok değil, daha güzel yaptığın tek şeyi söyle İstanbullular için, burada yazayım..’ Tısss!. Verecek cevabı olmadığından tabii” ifadesini kullandı.

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