Merve Taşkın ‘teşhircilik’ ile suçlanıyordu! Mahkeme kararını verdi

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’ın bazı yabancı sitelerde müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi. Duruşmaya geldiği kıyafetle dikkat çeken Taşkın, karar sonrası avukatına sarılıp, “Çok mutluyum” dedi. Fenomenin avukatı Feyza Altun ise “Bu çok önemli bir karardı açıklamasını yaptı.

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Merve Taşkın, avukatları Feyza Altun ve Emrah Karatay birlikte katıldı. Taşkın, duruşmaya geldiği kıyafetle dikkatleri üzerine çekti.

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Kendisine söz verilen sanık Merve Taşkın, beraatini talep etti. Avukatı Feyza Altun, emniyetten gelen yazılara göre adı geçen internet sitesinin bulunamadığını belirterek, “Kime ait olduğu belirlenememiştir. Celse arasında ihbar eden tarafından dosyaya müvekkilimin özel bilgileri sunulmuştur. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Suç unsurları oluşmamıştır. Bu nedenle müvekkilimin beraatini talep ederiz” dedi.

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SAVCI BERAAT İSTEDİ Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Taşkın hakkında müstehcen görüntülerini Instagram adlı sosyal medya sitesinde ve yurt dışı merkezli bir internet sitesinde yayınlayarak üzerine atılı müstehcenlik suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldığını belirtti.

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Mütalaada, belirli bir bilimsel ve artistik değeri bulunmayan ve salt cinsel istekleri ve dürtüleri istismar ederek belirli bir kazanç sağlama amacı taşıyan ürünlerin müstehcen olarak kabul edilebileceği, dosyaya yansıyan görüntülerde sanığın tamamen çıplak olduğu fotoğraf ve videoların bulunmadığı, görüntülerin müstehcen nitelik taşımadığı ve suçun unsurları oluşmadığından sanığın beraatine karar verilmesi talep edildi.

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SUÇ UNSURLARI OLUŞMADI Sanık ve avukatları, mütalaaya katıldıklarını belirttiler. Mahkeme, ‘Müstehcenlik’ suçundan dava açılmışsa da atılı suçun unsurları oluşmadığından Merve Taşkın’ın beraatine karar verdi.

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KARAR SONRASI AVUKATINA SARILDI Duruşma çıkışında avukat Feyza Altun, basın mensuplarına beraat ettiklerini belirterek “Bu çok önemli bir karardı. Çünkü Türkiye’de özellikle kadınların giyimine kuşamına ve yaşam biçimine saldırı niteliğindeki bu dava lehimize sonuçlandı. Ben çok mutluyum kendi adıma. Çok stresliydi çünkü Merve, güzel oldu” dedi.

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“UMARIM SADECE BİKİNİ GİYDİ DİYE BU DAVALARI AÇLMAZLAR” Merve Taşkın ise “Ben de çok mutluyum” diyerek, avukatına sarıldı. Avukat Altun, “Umarım bundan sonra savcılarımız, sadece bikini, dekolte gördüm diyerek bu davaları açmaktan vazgeçerler, bir avukat olarak temennim budur” ifadelerini kullandı.

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İDDİANAME İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Merve K. isimli kişinin, sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’ın Instagram hesabı üzerinden teşhircilik yaparak, müstehcen fotoğraflar paylaştığı yönünde şikayetçi olduğu belirtildi. Şikayet üzerine ifadesi alınan Merve Taşkın’ın fotoğraflardaki kişinin kendisi olduğunu söyleyerek, müstehcen içerikli olduğunu düşünmediğini söylediği de iddianamede yer aldı.

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Merve Taşkın bir önceki duruşmaya bu kıyafetle gelmişti…

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Fenomen hakkında ‘Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek’ suçundan, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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Bir önceki celseye katılan Taşkın, savunmasında, “Siteyi sosyal medyadaki takipçi sayımı arttırmak amaçlı kullandım. Sitede herhangi bir fotoğraf ya da video satışı yapmadım. Ayrıca dosyaya konu edilen ve müstehcen olduğu iddia edilen fotoğrafların, müstehcen olduğunu düşünmüyorum” demişti.