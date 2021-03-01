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İstanbul’da Taksi Mafyasına Ağır Darbe

İstanbul’da Taksi Mafyasına Ağır Darbe
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19 Ekim 2021 - 12:20

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Taksi plakası ağalığı bitecek. Gözünüz bizde olsun” sözleriyle duyurduğu taksi plakası tahsisi ile ilgili yeni sistem yürürlüğe giriyor.

Buna göre, taksi plakası satışında ‘şoförlük mesleği geçim kaynağı’ şartı aranacak. Ayrıca İBB, esnaf odaları ve emniyet birimleri temsilcilerinden oluşturacağı komisyon ile mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme yapacak.

İstanbul’da taksi sorunu büyümeye devam ederken, çözüm arayışlarında UKOME’den yanıt alamayan İBB, taksi plakalarını denetleyeceği yeni sistemi devreye soktu.

Yeni sistemde, taksi, dolmuş minibüs ve umum servis araçlarına verilecek ticari plakaların sayısı, verilme usul ve esasları doğrultusunda satış işlemlerinde ‘meslek’ şartı aranacak.

İBB’den yapılan açıklamaya göre; mevcut taksi plaka sahipleri, plaka satışını yaparken, alıcının da ‘şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş’ olmasına bakılacak. Buna göre alıcının tek geçim kaynağının ‘şoförlük’ olduğunu ispatlaması gerekiyor. Ticari plaka tahsis belgesi başvurularında, beyanında ‘şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini belgelemesi gerekecek. Bu belgelerde de ilgili resmi kurum onayı aranacak.

Süreç nasıl işleyecek?
Ticari Plaka Tahsis Belgesi başvurularında; İBB’ye verilmek üzere plaka edinmek isteyen kişiye ait E-Devlet üzerinden elde edilmiş ve karekod/barkod ile doğrulanabilecek şekilde ‘Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulaması’, ‘SGK’ya Tabi İşyeri Kaydı ve Sigortalılıktan Kaynaklı Borç Bilgisi Sorgulaması’ ‘Araçlarım Sorgulaması’ talep edilecek. İlgili belgelerle doğrulamanın yeterli görülmediği hallerde vergi dairesi veya benzeri kurumlardan da ilave belge talep edilecek.

Ticari plakaların tek sahibi olacak
Ticari plaka alımında çoklu hisselere bölünmesi de ortadan kalkıyor. Denetimler kapsamında araç sahiplerine ulaşılması gereken durumlarda da sıkıntılar yaşanmasından dolayı kanuni zorunluluklar dışında (veraset, mahkeme kararları vs.) ticari bir plaka mevcut hisse oranından daha küçük paylara bölünerek satılamayacak.

Ticari plakaların yüzde 1, yüzde 2 vb. hisseler veya 1/16 ya kadar (Bijon hisse adı altında) satılması nedeniyle, (daha önce hisseli halde satılan plakanın hisseli şeklinde satışı dâhil) olup yalnızca hissedarlar arası yüzde 100 hisse tamamlamaya yönelik satışlar yapılabilecek.

Komisyon kurulacak
Mevcutta taksi, taksi dolmuş veya minibüs plaka sahiplerinin ‘Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğine’ dair Bakanlar Kurulu kararı veya 5216 sayılı Kanun kapsamında, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile esnaf odalarının katılımıyla çalışma komisyonu kurulacak. Bu komisyon taksi plaka sahiplerinin mevcut şartlara uygun olup olmadığını denetleyecek. Şartları taşımayan ticari plakaların ruhsatlarını askıya alabilecek.

UKOME’de 5 bin taksi talebi
Her ay gerçekleşen ve bu ay 28 Ekim’de yapılması planlanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İBB’nin daha önce de sunduğu İstanbul’a 5000 taksi talebi yine gündeme gelecek. Daha önce dokuz defa UKOME’de reddedilen teklif onuncu kez oylamaya sunulacak.

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