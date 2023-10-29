Gazeteler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hangi manşeti attı? İşte 100. yıl gazeteleri…

Türkiye 29 Ekim 2023 günü hem Cumhuriyet Bayramı’nı hem de Cumhuriyet’in 100. yılını kutluyor. Peki bugün yayınlanan gazeteler birinci sayfalarında neye yer verdi? İşte Cumhuriyet’in 100. yılında 29 Ekim 2023 Pazar günü gazetelerin birinci sayfaları…