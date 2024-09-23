Ünlü yönetmenden acı haber

Bir süredir kanser tedavisi gören yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu 67 yaşında hayata veda etti.

1999 yılında yönetmenliğini yaptığı ‘Salkım Hanımın Taneleri’ ile üne kavuşan, ‘Kurşun Yarası’, ‘Bu kalp Seni Unutur mu?’, ‘Çemberimde Gül Oya’, ‘Hatırla Sevgili’ gibi dizilerin yapımcısı ve proje tasarımcısı Tomris Giritlioğlu 67 yaşında vefat etti. Giritlioğlu bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN: ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM ONDAN

Acı haberi ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün sosyal medya hesabından duyurdu ve üzüntüsünü dile getiren bir paylaşım yaptı.

Gitirlioğlu’nun vefat haberini oyuncu Tuba Büyüküstün Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

“Hepimiz Tomris Giritlioğlu projelerinden en az birine kalbimizi bırakmışızdır. Sorgulamış, düşünmüş ve aynı anda aşık olmuşuzdur. Türkiye’nin en önemli kadın yönetmenlerinden biri. Erkekler sofrasında bir kadın. Bir vizyoner… Bir projeye başlamadan önce çağırdı. Toplantı masasına otururduk. Önce projeyi, karakteri anlatır, sonra ustalardan birinin kitabını açardı. ‘Bu projenin renkleri Caravaggio/Da Vinci/ Rembrant renkleri olacak’ derdi. Çok şey öğrendim ondan. Tomris Giritlioğlu okulundan geçenlerdenim. Pek çok oyuncu ve yönetmen kazandırdı. İnandığına sonuna kadar inanırdı. İnat ederdi. Ve olurdu. Türk sinemasının, Türk televizyonunun, hepimizin başı sağ olsun.”

TOMRİS GİRİTLİOĞLU KİMDİR?

Tomris Giritlioğlu (d. 1957) yönetmen, senaryo yazarı, yapımcı, proje tasarımcısı.

1999 yılında çektiği Salkım Hanımın Taneleri ile üne kavuşmuş bir sinema yönetmenidir. Kurşun Yarası, Çemberimde Gül Oya gibi dizilerin yapımcı veya proje tasarımcısı olarak Türkiye’de yakın tarih ile ilgili dönem dizilerini başlatan kişi olmuştur.

Yaşamı

1957 yılında Konya’nın Kadınhanı ilçesinde doğdu. Hataylı bir ailenin çocuğudur. Babası o sırada Kadınhanı’nda hakimlik yapan Ali Arcak, annesi Sakine Arcak (Günaydın) idi. Çocukluğunun ilk yılları Adana’da geçti. İlkokul 3. sınıftan sonra eğitim hayatına TED Ankara Koleji’ne devam etti. Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı.

Üniversite yıllarında ‘sıkı bir devrimci’ olarak tanındıÜniversite öğrencisi iken sinema yönetmeni olmaya karar verdi.Üniversiteden mezun olduktan sonra TRT’de çevirmen olarak çalışmaya başladı. 1977’de TRT Haber Dairesi Başkanı Aycan Giritlioğlu ile evlendi. Bu evlilikten oğlu Ilgaz dünyaya geldi (1980).

TRT’de bir süre Çocuk Programları ile Eğitim Kültür Bölümleri’nde asistanlık yaptıktan sonra Belgesel Programlar Müdürlüğü’ne geçti. “Tabletten Belgesele” ve “Beyoğlu” adlı iki belgesel film çekti. 1988’de TRT’nin Drama Bölümü’ne geçti ve 1989’da ilk filmi Kantodan Tangoya yı çekti.

İlk uzun metrajlı filmi Suyun Öte Yanı’nı 1991’de çekti. Film, 11. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü ile En İyi Yönetmen Ödülü’ne, 4. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde En İyi İkinci Film ödülüne değer görüldü. 1994’te Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yaz Yağmuru adlı öyküsünü aynı adla sinemaya uyarladı. Mehmet Eroğlu’nun Yarım Kalan Yürüyüş romanından uyarladığı 80. Adım (1995), 8. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde Seçiciler Kurulu Özel Ödülü’nü ve 15. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Film Yarışması’nda En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini aldı.

1999 yılında yönetmenliğini yaptığı Salkım Hanımın Taneleri adlı film ile üne kavuştu. Film, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Film” ödülünü; Ankara Uluslararası Film Festivali’nde ise Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü’nü aldı.

2002’de TRT’den emekli olan Giritlioğlu, Salkım Hanım’ın Taneleri filminin devamı niteliğindeki Güz Sancısı filmini 2008’de tamamladı.

Sanatçı, emekli olduktan sonra özel televizyonlar için dizi film projeleri üretmeye başladı. Dizilerin kiminde yapımcı kiminde ise proje tasarımcısı olarak görev aldı. Türkiye’de ‘dönem dizisi’ akımını başlatan kişi oldu ve ‘Kuruşun Yarası’ ‘Çemberimde Gül Oya’, ‘Ihlamurlar Altında’‘Hatırla Sevgili’, ‘Karayılan’, ‘Asi’, ‘Gönülçelen’, ‘Kasaba’, ‘Bu Kalp Seni Unutur mu?’, ‘Her Şeye Rağmen’ ürettiği yapımlardandır.

Filmografi

Yönetmen olarak

1989: Kantodan Tangoya

1991: Suyun Öte Yanı

1993: Yaz Yağmuru

1996: 80. Adım

1997: Kördüğüm

1999: Salkım Hanımın Taneleri

2008: Güz Sancısı

Senarist olarak

1989: Kantodan Tangoya

1993: Yaz Yağmuru

Yapımcı olarak

2002: Aşk Meydan Savaşı

2005-2006: Aşka Sürgün

2006: Esir Kalpler

2007-2009: Asi

2009-2010: Bu Kalp Seni Unutur mu?

2009-2010: Kasaba

Yarın saat 10:00’da Trump’taki tiyatro sahnesinde anma töreni olacak ve ikindi namazı Teşvikiye Camisi’nde kılınacak. Sonra memleketi olan Antakya’ya gönderilecek. Ünlü yönetmenin en yakın dostu olan ve hastalığı boyunca hep yanında olan ünlü yapımcı Şükrü Avşar: “Türkiye çok iyi bir senaristi, yönetmeni, yapımcısını kaybetti. Birçok ünlü oyuncunun stüdyo emeği olan Tomris Giritlioğlu’nun acı haberini duyunca çok üzüldü. Mekânı cennet olsun. Bütün sinema ve tiyatro oyuncularının başı sağ olsun.”