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AKP’ye yakın anket firmasından bomba sonuç! Seçimleri kim kazanıyor?

AKP’ye yakın anket firmasından bomba sonuç! Seçimleri kim kazanıyor?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Ekim 2023 - 16:30

Yerel seçimler için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok yakın bir anket firmasının yaptığı araştırma ortaya çıktı.

AKP'ye yakın anket firmasından bomba sonuç! Seçimleri kim kazanıyor? - Sayfa 1

Anket firmaları kamuoyunu yoklamaya ve ilk değerlendirmeleri yayınlamayı sürdürüyor.

Oda TV’de yer alan bir habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen bir anket firmasının sonuçları ortaya çıktı.

 

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AKP'ye yakın anket firmasından bomba sonuç! Seçimleri kim kazanıyor? - Sayfa 2

Söz konusu anketin sonuçlarına göre İstanbul’da CHP önde görünüyor:

CHP: yüzde 34,1

AKP: yüzde 33,9

MHP: yüzde 4,1

Yeşil Sol Parti: yüzde 3,2

İYİ Parti: yüzde 2,7

KARARSIZLAR: yüzde 15,7

 

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AKP'ye yakın anket firmasından bomba sonuç! Seçimleri kim kazanıyor? - Sayfa 3

Kararsızların dağılımından sonraki oy oranları ise şöyle:

CHP: yüzde 40,4

AKP: yüzde 40,2

MHP: yüzde 4,9

Yeşil Sol Parti: yüzde 3,9

İYİ Parti: yüzde 3,2

 

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AKP'ye yakın anket firmasından bomba sonuç! Seçimleri kim kazanıyor? - Sayfa 4

CHP VE AKP OYLARINI ARTIRDI

2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçim sonuçlarına bakıldığında, CHP’nin oy oranının yükseldiği görülüyor.

CHP: yüzde 48,8 / yüzde 54,2

AKP: yüzde 48,6 / yüzde 45,0

İttifakların 14 Mayıs 2023 Milletvekili seçimindeki gibi olması durumunda oy dağılımlarıise şöyle:

 

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AKP'ye yakın anket firmasından bomba sonuç! Seçimleri kim kazanıyor? - Sayfa 5

CUMHUR İTTİFAKI

31 Mart 2019: yüzde 48,6

23 Haziran 2019: yüzde 45,0

14 Mayıs 2023: yüzde 46,4

Ekim 2023 Anket Sonucu: Yüzde 48,1

 

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AKP'ye yakın anket firmasından bomba sonuç! Seçimleri kim kazanıyor? - Sayfa 6

MİLLET İTTİFAKI

31 Mart 2019: yüzde 50,0

23 Haziran 2019: yüzde 54,8

14 Mayıs 2023: yüzde 36,4

Ekim 2023 Anket Sonucu: Yüzde 44,7

 

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AKP'ye yakın anket firmasından bomba sonuç! Seçimleri kim kazanıyor? - Sayfa 7

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

14 Mayıs 2023: yüzde 12,2

Ekim 2023 Anket Sonucu: yüzde 5,2

 

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AKP'ye yakın anket firmasından bomba sonuç! Seçimleri kim kazanıyor? - Sayfa 8

DİĞER

31 Mart 2019: yüzde 1,4

23 Haziran 2019: yüzde 0,2

14 Mayıs 2023: yüzde 5,0

Ekim 2023 Anket Sonucu: yüzde 2,0

 

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AKP'ye yakın anket firmasından bomba sonuç! Seçimleri kim kazanıyor? - Sayfa 9

ADAYLAR

CHP‘nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı Ekrem İmamoğlu oldu.

 

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AKP'ye yakın anket firmasından bomba sonuç! Seçimleri kim kazanıyor? - Sayfa 10

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayları arasında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kulislerde bazı isimler öne çıkıyor.

 

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AKP'ye yakın anket firmasından bomba sonuç! Seçimleri kim kazanıyor? - Sayfa 11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 2024 yerel seçimlerinde AKP’nin İstanbul adayı olması için en güçlü isim olarak gösteriliyor. Bakanlığı dönemindeki başarısı ve pandemi sürecindeki performansı, Koca’nın adaylığına destek verenlerin en önemli gerekçeleri.

 

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AKP'ye yakın anket firmasından bomba sonuç! Seçimleri kim kazanıyor? - Sayfa 12

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: AKP’nin İstanbul Milletvekili olan Kurum, deprem bölgesinde yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Kurum’un da İstanbul adaylığı için güçlü bir alternatif olduğu belirtiliyor.

 

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AKP'ye yakın anket firmasından bomba sonuç! Seçimleri kim kazanıyor? - Sayfa 13

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: AKP’nin İBB Meclisi Grup Başkanvekili olan Göksu, mecliste muhalefete karşı sert bir tutum sergiliyor. Göksu’nun da İstanbul adaylığı için Erdoğan’ın gözdesi olduğu iddia ediliyor.

 

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AKP'ye yakın anket firmasından bomba sonuç! Seçimleri kim kazanıyor? - Sayfa 14

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: AKP’nin genç ve dinamik belediye başkanlarından olan Yazıcı, sosyal medyayı aktif kullanan ve teknoloji konusunda çalışmalar yapan bir isim. Yazıcı’nın da İstanbul adaylığı için kulislerde konuşulan isimlerden biri olduğu söyleniyor.

 

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