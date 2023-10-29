AKP’ye yakın anket firmasından bomba sonuç! Seçimleri kim kazanıyor?

Yerel seçimler için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok yakın bir anket firmasının yaptığı araştırma ortaya çıktı.

Anket firmaları kamuoyunu yoklamaya ve ilk değerlendirmeleri yayınlamayı sürdürüyor. Oda TV’de yer alan bir habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen bir anket firmasının sonuçları ortaya çıktı.

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Söz konusu anketin sonuçlarına göre İstanbul’da CHP önde görünüyor: CHP: yüzde 34,1 AKP: yüzde 33,9 MHP: yüzde 4,1 Yeşil Sol Parti: yüzde 3,2 İYİ Parti: yüzde 2,7 KARARSIZLAR: yüzde 15,7

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Kararsızların dağılımından sonraki oy oranları ise şöyle: CHP: yüzde 40,4 AKP: yüzde 40,2 MHP: yüzde 4,9 Yeşil Sol Parti: yüzde 3,9 İYİ Parti: yüzde 3,2

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CHP VE AKP OYLARINI ARTIRDI 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçim sonuçlarına bakıldığında, CHP’nin oy oranının yükseldiği görülüyor. CHP: yüzde 48,8 / yüzde 54,2 AKP: yüzde 48,6 / yüzde 45,0 İttifakların 14 Mayıs 2023 Milletvekili seçimindeki gibi olması durumunda oy dağılımlarıise şöyle:

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CUMHUR İTTİFAKI 31 Mart 2019: yüzde 48,6 23 Haziran 2019: yüzde 45,0 14 Mayıs 2023: yüzde 46,4 Ekim 2023 Anket Sonucu: Yüzde 48,1

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MİLLET İTTİFAKI 31 Mart 2019: yüzde 50,0 23 Haziran 2019: yüzde 54,8 14 Mayıs 2023: yüzde 36,4 Ekim 2023 Anket Sonucu: Yüzde 44,7

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EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 14 Mayıs 2023: yüzde 12,2 Ekim 2023 Anket Sonucu: yüzde 5,2

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DİĞER 31 Mart 2019: yüzde 1,4 23 Haziran 2019: yüzde 0,2 14 Mayıs 2023: yüzde 5,0 Ekim 2023 Anket Sonucu: yüzde 2,0

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ADAYLAR CHP‘nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı Ekrem İmamoğlu oldu.

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AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayları arasında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kulislerde bazı isimler öne çıkıyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 2024 yerel seçimlerinde AKP’nin İstanbul adayı olması için en güçlü isim olarak gösteriliyor. Bakanlığı dönemindeki başarısı ve pandemi sürecindeki performansı, Koca’nın adaylığına destek verenlerin en önemli gerekçeleri.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: AKP’nin İstanbul Milletvekili olan Kurum, deprem bölgesinde yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Kurum’un da İstanbul adaylığı için güçlü bir alternatif olduğu belirtiliyor.

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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: AKP’nin İBB Meclisi Grup Başkanvekili olan Göksu, mecliste muhalefete karşı sert bir tutum sergiliyor. Göksu’nun da İstanbul adaylığı için Erdoğan’ın gözdesi olduğu iddia ediliyor.

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