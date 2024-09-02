Whatsapp’ın 1 Eylül’den sonra çalışmayacağı telefonlar!

Whatsapp 1 Eylül tarihinden itibaren bazı eski model cep telefonlarında çalışmayacak.
Dünyanın en popüler çevrimiçi mesajlaşma programlarından birisi olan Whatsapp 1 Eylül’den sonra artık bazı cep telefonlarında çalışamayacak.
Söz konusu cihazların listesi Meta tarafından yayımlandı.
Meta tarafından açıklanan cihazların yazılım gereksinimlerine uyulmamasına gerekçesi ile artık uygulamanın kullanamayacağı açıklandı.
Peki bu cihazlar hangileri?
Whatsapp’ın 1 Eylül tarihinden itibaren artık desteklemeyeceği cep telefonları listesi şu şekilde:
Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Xcover 2, Huawei Ascend Mate,
Huawei Ascend G740, Huawei Ascend D2, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5,
LG Optimus L3 II, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II,
LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus F7, Lenovo A820 ve Sony Xperia M.
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