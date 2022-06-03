Galatasaray Nef-Anadolu Efes Play-Off 5. maçı için heyecan başladı. ING Basketbol Süper Ligi playoff 4’üncü maçında, Galatasaray Nef, rakibi Anadolu Efes’i 86-81 mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getirdi ve seriyi son maça taşıdı. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride, son maçta kazanan takım Fenerbahçe Beko’nun rakibi olacak. Süper Lig’de ilk finalist Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef-Anadolu Efes maçının galibi ile mücadele verecek. Peki, Galatasaray Nef-Anadolu Efes Play-Off yarı final maçı ne zaman? İşte, maçla ilgili ayrıntılar.

ING Basketbol Süper Ligi final maçı için geri sayım devam ediyor. Drüşşafaka’yı yenerek play-offta finale yükselen Fenerbahçe Beko rakibini bekliyor. NG Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi 4’üncü maçında Galatasaray Nef, kendi sahasında Anadolu Efes’i 86-81 mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getirdi. İki takım 5. ve son maçla mücadele verecek ve kazanan Fenerbahçe ile finalde kozlarını paylaşacak. Galatasaray Nef-Anadolu Efes Play-Off 5. ve son maçı cumartesi günü oynanacak.

Galatasaray Nef-Anadolu Efes Play-Off yarı final maçı ne zaman?

3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin beşinci ve son maçı, 4 Haziran Cumartesi günü Anadolu Efes’in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko, final serisinde Anadolu Efes – Galatasaray Nef eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes – Galatasaray Nef Playoff Yarı Final maçının galibi 4 Haziran’daki maçın ardından belli olacak. Final karşılaşmasının tarihi Playoff Yarı Final maçlarından sonra açıklanacak.

MAÇIN ÖZETİ

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Mehmet Serdar Ünal

GALATASARAY NEF: Dee Bost 20, Canaan 8, Trimble 7, Ndour 12, Sadık Emir Kabaca 11, Canberk Kuş, Blackshear 18, Göksenin Köksal 10

ANADOLU EFES: Larkin 17, Singleton 12, Bryant 13, Buğrahan Tuncer 5, Pleiss 2, Micic 23, Dunston 9

1’İNCİ PERİYOT: 16-23

İLK YARI: 42-43

3’ÜNCÜ PERİYOT: 66-64

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi 4’üncü maçında Galatasaray Nef, kendi sahasında Anadolu Efes’i 86-81 mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getirdi ve seriyi son maça taşıdı.

Sinan Erdem Spor Salonu’ndan oynanan müsabakaya Andreas Pistiolis yönetimindeki Galatasaray Nef; Dee Bost, Melo, Göksenin Köksal, Blackshear, Sadık Emir Kabaca ilk beşiyle çıktı. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ise Larkin, Micic, Bryant, Singleton, Pleiss ilk beşiyle parkede yer aldı.

Müsabakaya Larkin ve Singleton’ın önderliğinde etkili bir başlangıç yapan Anadolu Efes, ilk periyodu 7 sayı farkla önde geçti: 16-23. Dee Bost’un hücumda devreye girmesiyle farkı kapatan ve öne geçen Galatasaray Nef’e Micic ile yanıt veren Anadolu Efes, soyunma odasına 43-42 önde gitti.

3’üncü periyotta vites yükselten ve taraftarının desteğini arkasına alan Galatasaray Nef, üçlük çizgisinin gerisinden isabet yüzdesini artırdı ve maçın final periyoduna 2 sayı farkla önde girdi: 66-64.

Karşılaşmanın final periyodunu da hücumda etkili geçiren sarı-kırmızılılar, maçı 86-81 kazanarak seride durumu 2-2’ye getirdi.