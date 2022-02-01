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ZUHAL OLCAY SMA HASTASI ELA BEBEK İÇİN SAHNEYE ÇIKIYOR

ZUHAL OLCAY SMA HASTASI ELA BEBEK İÇİN SAHNEYE ÇIKIYOR
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22 Haziran 2022 - 14:48

ZUHAL OLCAY 8 AYLIK ELA BEBEK İÇİN SAHNEDE OLACAK

ZUHAL OLCAY SMA HASTASI ELA BEBEK İÇİN SAHNEYE ÇIKIYOR

Zuhal Olcay’dan Antalya’da yardım konseri. 

Olcay, 29 Haziran Çarşamba akşamı  Alanya Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserine, 8 aylık Ela bebek için çıkmaya hazırlanıyor. Zuhal Olcay konserinden elde edilecek gelir, Ela bebeğin tedavisi için bağışlanacak.

 

Alanya’da yaşayan Nuray-Hayrullah Ünal çiftinin 8 aylık kızları Ela bebeğin, SMA Tip 1 hastalığıyla mücadelesi devam ediyor. Ela bebeğin yurtdışında gen tedavisi olabilmesi için 1 milyon 250 bin TL’ye ihtiyacı var ve gereken paranın sadece yüzde 33’ü toplanmış. Alanya Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserin sunuculuğunu Jess Molho üstlendi.

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ZUHAL OLCAY SMA HASTASI ELA BEBEK İÇİN SAHNEYE ÇIKIYOR
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