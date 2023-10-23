Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

Fenerbahçe’den 22 yıl sonra bir ilk

Fenerbahçe’den 22 yıl sonra bir ilk
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
23 Ekim 2023 - 10:01
Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’de elde ettiği sonuçlarla 22 yıl sonra ilk kez bir başarıyı tekrarlamış oldu.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başörtüsü takmayan çocuk polis tarafından öldürüldü! İran’da şok eden olayBaşörtüsü takmayan çocuk polis tarafından öldürüldü! İran’da şok eden olay
Sahte içki İzmir’de can aldıSahte içki İzmir’de can aldı
Yunan medyasından İsrail-Hamas savaşıyla ilgili çarpıcı Erdoğan analiziYunan medyasından İsrail-Hamas savaşıyla ilgili çarpıcı Erdoğan analizi
Araç piyasasında yeni dönem: 1 Kasım’da başlıyorAraç piyasasında yeni dönem: 1 Kasım’da başlıyor
Juventus’dan Milan’a şok!Juventus’dan Milan’a şok!
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !