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Survivor’da şaşırtan gelişme! Ünlüler takımından iki isim yarışmadan ayrıldı

Survivor’da şaşırtan gelişme! Ünlüler takımından iki isim yarışmadan ayrıldı
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23 Ocak 2023 - 19:07
Survivor 2023 tüm hızıyla başladı. Yarışmacılar bugün dokunulmazlık için mücadele etti. Acun Ilıcalı, Ünlüler takımından iki ismin yarışmadan ayrıldığını açıkladı. Yeni kural ise yarışmacıları şoke etti.

Survivor'da şaşırtan gelişme! Ünlüler takımından iki isim yarışmadan ayrıldı - Sayfa 1

Survivor’ın ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele etti. İlk oyunu Ünlüler takımı kazandı. Daha sonra erkek yarışmacılar parkura çıktı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu son tura kaldı. Son turu Gönüllüler kazandı.

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Survivor'da şaşırtan gelişme! Ünlüler takımından iki isim yarışmadan ayrıldı - Sayfa 2

ADA KONSEYİNE GEÇİLDİ

Acun Ilıcalı, “Gönüllüler çok iyi başladı, Ünlüler bugün tam anlamıyla biz buradayız dediler ama onlar açısından üzücü bir şekilde tekrar Ünlülerin konseyinde birlikteyiz. Açıklayacağım bazı konular var.” dedi.

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Survivor'da şaşırtan gelişme! Ünlüler takımından iki isim yarışmadan ayrıldı - Sayfa 3

ÜNLÜLER TAKIMINDAN İKİ İSİM AYRILDI

Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bu sene çok zor geçeceğini Survivor ile ilgili zorluğu tam olarak hissettiğimiz ilk haberi veriyorum. Bizim için yarışmacıların sağlığı çok önemli.

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Survivor'da şaşırtan gelişme! Ünlüler takımından iki isim yarışmadan ayrıldı - Sayfa 4

Berdan Mardini bugün itibarıyla Survivor’a devam edemeyecek. Berdan Mardini, Survivor’a veda etmiş durumda.

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Survivor'da şaşırtan gelişme! Ünlüler takımından iki isim yarışmadan ayrıldı - Sayfa 5

Maalesef bir yarışmacımız daha devam etme şansının olmadığını bize iletti. Bu şartlarda zorlanıyor dediğimiz isimlerden birini açıklamak durumundayım. O da sevgili Seçkin. Önümüzdeki hafta son yedekler dahil olacak Survivor’a.

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Survivor'da şaşırtan gelişme! Ünlüler takımından iki isim yarışmadan ayrıldı - Sayfa 6

YENİ KURALI AÇIKLADI

Gelmiş geçmiş en zor Survivor olacak. Şimdi bu senenin zorluklarından birkaçını anlatıyorum. Bu sene yeni bir yenilik, zorluk yeniliği. Erzak oyunu aynı zamanda ada oyunu olacak.

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Survivor'da şaşırtan gelişme! Ünlüler takımından iki isim yarışmadan ayrıldı - Sayfa 7

Kaybeden takımın adasında her hafta her şey sıfırdan başlayacak. Kaybeden takım üzerinde hiçbir şey olmayan adaya gidecek ve bunu her hafta yaşayacaksınız.

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Survivor'da şaşırtan gelişme! Ünlüler takımından iki isim yarışmadan ayrıldı - Sayfa 8

Taban olacak sadece. Başka hiçbir şey kalmayacak, elinizdeki malzemelerle ne yapabilirseniz yapacaksınız. Erzak oyunu bu sene çok kritik olacak. Yokluk adası var.

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Survivor'da şaşırtan gelişme! Ünlüler takımından iki isim yarışmadan ayrıldı - Sayfa 9

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Ünlüler takımından ilk eleme adayı Yusuf oldu. Yüzde olarak performansı yüksek olan Zeynep oldu. Zeynep yokluk adasına gidecek bir ismi söyledi.

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Survivor'da şaşırtan gelişme! Ünlüler takımından iki isim yarışmadan ayrıldı - Sayfa 10

Zeynep yeni geldiği için Ertuğ ismini verdi. Ertuğ ikinci eleme adayı oldu.Yokluk adasına giden yarışmacının eleme adayı olması Ünlüler takımını şaşırttı.

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Survivor'da şaşırtan gelişme! Ünlüler takımından iki isim yarışmadan ayrıldı - Sayfa 11

Zeynep, Acun Ilıcalı’dan izin alarak bir daha isim söylemek istedi. Acun Ilıcalı ise bu duruma izin vermedi.

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Survivor'da şaşırtan gelişme! Ünlüler takımından iki isim yarışmadan ayrıldı - Sayfa 12

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