Duman’ı döverek öldürmüştü: Cezasız kalmadı

İstanbul Ataşehir’de Hasan Kılıç (55), 10 Ağustos 2021 günü elindeki sopayla mahallelinin ‘Duman’ ismini verdiği sokak köpeğini öldüresiye dövdü. Kemikleri kırılan ‘Duman’, mahalleli tarafından veterinere götürüldü ancak kurtarılamadı. Gözaltına alınan Hasan Kılıç, köpeğin 7 tavuğunu öldürdüğünü, bir tavuğunu da öldürmeye çalışırken kendisinin müdahale ettiğini iddia etti. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hasan Kılıç’a 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayrıca idari para cezası da kesildi.

2 YIL 6 AY HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkeme, Hasan Kılıç’ı Hayvanları Koruma Kanunu’na yeni eklenen ‘evcil hayvanlara zalimce kötü muamelede bulunma’ suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hasan Kılıç’ın cezası duruşmadaki tutum ve davranışları nedeniyle indirim uygulanarak 2 yıl 6 aya indirildi.