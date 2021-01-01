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Flaş İddia: Bahçeli Erdoğan’ı Tasfiye mi Edecek?

Flaş İddia: Bahçeli Erdoğan’ı Tasfiye mi Edecek?
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17 Kasım 2021 - 15:13

Flaş İddia: Bahçeli Erdoğan’ı Tasfiye mi Edecek?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, 50+1 tartışmaları hakkında şok bir iddia ortaya attı. Uğuroğlu, “Bahçeli, Erdoğan’ı tasfiye mi edecek?” sorusunu yazdı.

Flaş İddia: Bahçeli Erdoğan'ı Tasfiye mi Edecek?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 50+1’den rahatsızlık duyduğunu belirtmesiyle başlayan siyasetteki tartışmaya ilişkin kaleme aldığı yazısında, “Bahçeli, Erdoğan’ı tasfiye mi edecek?” sorusunu irdeledi.

Uğuroğlu, Bahçeli’nin, “50+1 ciddi problem çıkarıyor. Gelecekte de çıkaracak” diyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek’e tepki gösterdiği grup toplantısında, 50+1 ile ilgili açıklamalarını hatırlattı.

Ardından ülkücü hareketin liderlerinden olan Namık Kemal Zeybek’in pazar günü Flash TV’de hazırlayıp sunduğu “Bakanlar Kurulu” programında, Bahçeli’yi sevip sayan MHP’lilerin, “Bilge liderimiz Türkiye’yi Recep Tayyip Erdoğan’dan kurtarmak için oyun kurdu. Parlamenter sistemde yüzde 34 oyla tek başına iktidar oldu ki sürüp giderdi. Başkanlık sistemini yüzde 50+1 barajı ile ortaya koydu. Bu baraj ile Erdoğan’ı tasfiye etmek istedi” dediğini aktarmasını hatırlatan Uğuroğlu, şöyle sordu:

“Yüzde 50 barajından; Erdoğan şikâyetçi, Cemil Çiçek şikâyetçi. Ancak Bahçeli çok memnun hatta ısrarcı… Zeybek haklı mı?”

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