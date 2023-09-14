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Eski Emniyet müdürleri Sabri Uzun ve Hanefi Avcı’nın hakları iade edildi!

Eski Emniyet müdürleri Sabri Uzun ve Hanefi Avcı’nın hakları iade edildi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Eylül 2023 - 13:27

Eski emniyet müdürleri Sabri Uzun ve Hanefi Avcı, haklarını geri aldı. İçişleri Bakanlığı’na tebliğ edilen kararlar uygulamaya konuldu.

Rütbeleri sökülen, silahlarına el konulan ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait binalara girişleri yasaklanan eski emniyet müdürleri Sabri Uzun ve Hanefi Avcı, haklarını geri aldı.

Duvar’dan Can Bursalı’nın haberine göre; eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde Disiplin Kurulu’na verilen Uzun ve Avcı, kendileriyle ilgili kararı yargıya taşıdı. Emekli olduktan sonra elde ettikleri hakları elinden alınan Uzun ve Avcı’nın başvurusu, idari yargı tarafından kabul edildi.

Karar, İçişleri Bakanlığı’na tebliğ edildi. Tebliğin ardından bakanlık yargı kararını işleme koydu ve Uzun ile Avcı’nın rütbeleri, beylik silahları ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait binalara giriş hakları geri verildi.

KARAR UYGULANMIYORDU

‘Mahkeme kararı en geç 30 gün içinde idare tarafından uygulanır’ kanun maddesinin, Süleyman Soylu döneminde uygulanmaması tartışma yaratıyordu.

Bazı yargı kararları 13-14 aya kadar işleme konulmuyordu. 6 Haziran’da oluşturulan kabinede İçişleri Bakanı olarak atanan ve görevi devraldığı törende ‘hukukun üstünlüğü’ vurgusu yapan Yerlikaya yargı kararlarını işleme koydu. Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olmasıyla birlikte iade kararı alan ancak henüz uygulanmayan yüzlerce kişinin göreve iadeleri yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Uzun, Kaftancıoğlu’na sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak’ ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından yaptığı paylaşımda, “Sn Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum” demişti. Uzun’un paylaşımının ardından başlatılan soruşturma sonucunda 11 Haziran 2022’de rütbeleri sökülmüş, silahı alınmış ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait binalara girişi yasaklanmıştı.

Eski Emniyet Müdürü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) Dairesi Başkanı Hanefi Avcı hakkında da, “AİHM kararı doğrultusunda Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini” söylediği için hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın ardından Avcı’nın 20 Haziran 2022’de rütbeleri ve silahı geri alınmıştı.

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