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Kabine yarın toplanıyor: İşte kritik başlıklar

Kabine yarın toplanıyor: İşte kritik başlıklar
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22 Ocak 2023 - 13:42

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi için gözler yarın Beştepe’de olacak. Paketin kapsamı ve ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı’nda ele alınacak. İsveç’te peş peşe yaşanan skandal eylemler de Kabine’nin bir diğer önemli gündem maddesi olacak.

Yapılandırma, hangi borçları kapsayacak? Düzenlemeden kim, nasıl faydalanacak? Borç ödemelerinde ne tür kolaylıklar sağlanacak?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketinin ayrıntıları, Kabine Toplantısı’nda belli olacak.

VERGİ VE SİGORTA PRİMİ BORÇLARIYLA BAZI CEZALAR İÇİN YAPILANDIRMA GELECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantıda borç yapılandırma paketi ele alınacak.

31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan tüm borçlar yeniden yapılandırılacak.

Pakette, vergi ve sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar yer alacak.

Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı da verilecek.

Belediyelere olan borçlar ile öğrenim kredileri de yapılandırma kapsamında.

Yapılandırmanın, Maliye’ye olan vergi borçları, motorlu taşıt vergileri ve Trafik cezalarını da kapsaması bekleniyor.

Pakete ilişkin tüm ayrıntıları toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ MESAİSİ

Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif de Kabine Toplantısı’nın gündeminde.

Anayasa değişiklik teklifi için Meclis çalışma takvimi değerlendirilecek. Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmeler sonrasında izlenecek yol haritası konuşulacak.

İSVEÇ’TEKİ PROVOKATİF EYLEMLER

Dış politikada ise, Ankara-Stokholm hattında yaşanan gelişmeler var.

Son günlerde Türkiye aleyhine düzenlenen skandal eylemlere izin veren İsveç hükümetinin tutumu değerlendirilecek.

İsveç’in provokasyonlara göz yumması sonrasında iki ülke ilişkilerinde artan tansiyon ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci de Kabine Toplantısı’nda görüşülecek. (Kaynak: TRT HABER)

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