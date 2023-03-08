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Kılıçdaroğlu’nun seçim konuşmasına ‘Yunus Emre’ tepkisi! 2 seçenek sundu, telif istedi

Kılıçdaroğlu’nun seçim konuşmasına ‘Yunus Emre’ tepkisi! 2 seçenek sundu, telif istedi
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08 Mart 2023 - 11:18
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakının adayı olarak açıklandığı pazartesi günü gerçekleştirdiği konuşma gündemdeki yankıları sürüyor. Ancak o konuşmada Kılıçdaroğlu’nun Yunus Emre’den alıntı yaptığını söylediği sözlere senarist İsa Yıldız’dan tepki geldi. Yıldız, telif veya o sözlerin seçim sloganı olarak kullanılmamasını istiyor.
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