Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı! Rusya’ya gözdağı verdi…

Yaklaşık 40 bin takipçisi olan Lenna dün gece çok sert ifadeler kullandı. Genç kadın, “Ukrayna sınırını, ülkemizi işgal etme amacıyla geçen herkes öldürülecektir” diyerek Rus askerlerine gözdağı verdi. Lenna, NATO’yu da eleştirerek, “Ordumuz, NATO’nun yardım etmesi gerektiği gibi mücadele veriyor” yorumunu yaptı.