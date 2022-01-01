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Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı! Rusya’ya gözdağı verdi…

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı! Rusya’ya gözdağı verdi…
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28 Şubat 2022 - 14:32

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı! Rusya’ya gözdağı verdi…

Eski Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi üzerine harekete geçti. Sosyal medyada silah kullandığı görüntüleri paylaşan Lenna, takipçilerine “Rusya’ya karşı harekete geçin” mesajını verdi.

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı! Rusya’ya gözdağı verdi… - Sayfa 1

2015 yılında henüz 24 yaşındayken  Ukrayna Güzeli seçilerek tacın sahibi olan Anastasiia Lenna, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi üzerine harekete geçti.

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı! Rusya’ya gözdağı verdi… - Sayfa 2

Sosyal medyada çok aktif olan ve çok sayıdaki takipçisine seslenen Lenna, takipçilerine savaşta yer almaları için çağrıda bulundu.

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı! Rusya’ya gözdağı verdi… - Sayfa 3

Şık kıyafetli ve topuklu ayakkabılı ya da bikinili fotoğrafları paylaşmayı bırakan ve kamuflaj kıyafeti giyerek eline tüfek alan Lenna, Ukrayna’nın direnişine katkıda bulunmak için tavsiyeler de verdi.

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı! Rusya’ya gözdağı verdi… - Sayfa 4

Lenna, verdiği pozlarla Ukraynalılara çağrıda bulundu.

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı! Rusya’ya gözdağı verdi… - Sayfa 5

NATO’YU ELEŞTİRDİ

Kişisel Instagram hesabından paylaşılan görüntülerde Lenna, silahlarla poz veriyor.

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı! Rusya’ya gözdağı verdi… - Sayfa 6

Türkiye’de bir halkla ilişkiler uzmanı olarak çalıştığı öğrenilen Lenna geçmişte atıcılık ve savaş tatbikatlarına katıldığını ve bu konuda eğitim aldığını da dile getirdi.

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı! Rusya’ya gözdağı verdi… - Sayfa 7

Genç manken, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine büyük tepki gösterdi.

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı! Rusya’ya gözdağı verdi… - Sayfa 8

Yaklaşık 40 bin takipçisi olan Lenna dün gece çok sert ifadeler kullandı. Genç kadın, “Ukrayna sınırını, ülkemizi işgal etme amacıyla geçen herkes öldürülecektir” diyerek Rus askerlerine gözdağı verdi. Lenna, NATO’yu da eleştirerek, “Ordumuz, NATO’nun yardım etmesi gerektiği gibi mücadele veriyor” yorumunu yaptı.

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı! Rusya’ya gözdağı verdi… - Sayfa 9

Lenna’nın pozları büyük beğeni topladı.

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı! Rusya’ya gözdağı verdi… - Sayfa 10

Kiev’deki Slavistik Üniversitesi’nde pazarlama eğitimi alan Lenna ayrıca ülkedeki bütün trafik levhalarının da kaldırılması gerektiğini söyleyerek, bu sayede askerlerin nereye gideceğini bilemeyeceğini dile getirdi.

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı! Rusya’ya gözdağı verdi… - Sayfa 11

Lenna, “Bütün yol işaretleri ve şehirlerin dışındaki göstergeleri kaldırmak gerekiyor. Düşman bölgeyi tanımıyor, bu sayede onları alt edebiliriz” dedi.

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı! Rusya’ya gözdağı verdi… - Sayfa 12
Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı! Rusya’ya gözdağı verdi… - Sayfa 13
Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı! Rusya’ya gözdağı verdi… - Sayfa 14

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı! Rusya’ya gözdağı verdi… - Sayfa 16

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı! Rusya’ya gözdağı verdi… - Sayfa 18

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı! Rusya’ya gözdağı verdi… - Sayfa 22

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı! Rusya’ya gözdağı verdi… - Sayfa 25

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